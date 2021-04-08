Железные маски. Часть 4

Чечня, хотя ее руководство и клянется в преданности Москве, стала территорией, где по факту не действуют даже базовые законы светского европейского государства.

Глава этого региона Рамзан Кадыров — по сути открытый многоженец, тратящий на содержание своей большой семьи огромные деньги, значительно превышающие его официальный доход.



В мае 2015 года в Чечне сыграли свадьбу начальника местного РОВД — 47-летнего Нажуда Гучигова и 17-летней Луизы Гойлабиевой. Фотографии жениха и несчастной невесты из ЗАГСа напоминали знаменитую картину «Неравный брак». Помимо шокирующей разницы в возрасте, было еще одно необычное обстоятельство: высокопоставленный чеченский полицейский в тот момент уже был женат.

О предстоящей свадьбе буквально за несколько дней до мероприятия узнала «Новая газета». По данным издания, школьница не желала выходить за силовика, ее родители также были против, Гучигов же в ответ расставил по селу блокпосты — чтобы юная невеста не сбежала.

За девушку бились на федеральном уровне — вступились тогдашние глава Совета по правам человека Михаил Федотов и уполномоченная по правам человека Элла Памфилова, а вот тогдашний уполномоченный по правам детей Павел Астахов именно в связи с той историей произнес свою знаменитую фразу, что на Кавказе женщины «в 27 уже сморщенные» и вообще, Луиза не обращалась за помощью, значит, и беспокоиться не о чем. Но отстоять не смогли — по местному ТВ выступил Рамзан Кадыров, сказал, что согласие семьи девушки получено. В ЗАГС несовершеннолетнюю невесту вел Магомед Даудов по кличке Лорд, ближайший подручный Кадырова, бывший руководитель администрации главы Чечни, а сейчас глава парламента республики. На свадьбе среди гостей была и первая жена Нажуда Гучигова.

Фотография со свадьбы. Справа на фото — предположительно, первая жена Нажуда Гучигова

Многоженство в Чечне — явление обыденное, говорят несколько опрошенных редакцией местных правозащитников. По законам шариата, мужчина может «взять» себе четырех жен. Одно условие: их нужно в равной степени содержать, и в равной же степени уделять им внимание. Живут жены, как правило, не вместе, значит, каждой нужен отдельный дом, один не хуже другого. Стало быть, многоженцами могут стать только люди с достатком.

«Женщина без мужчины там считает себя неполноценной. Они готовы выходить и вторыми, и третьими», — делится наблюдениями журналистка Светлана Анохина, основательница портала Daptar, исследующего тему многоженства на Кавказе. Но ни о каком официальном браке речи быть не может — вторые, третьи, четвертые жены не регистрируются в ЗАГСе , поясняет Анохина. «Девушка может отказаться, но, как правило, родители стараются устроить жизнь своих детей. Считается, что лучше она выйдет второй женой, чем будет жить в лишениях», — говорит Магомед Аламов из «Комитета против пыток».

Руководство Чечни не раз поощряло многоженство словом.

«Я за то, чтобы человек имел несколько жен, если он в них нуждается и в состоянии содержать, и решал демографическую проблему в России», — говорил Кадыров в 2015 году. В другой раз, выступая за многоженство, он объяснял это суровыми чеченскими традициями: «Если молодая девушка или разведенная женщина гуляет, то ее брат убивает и ее, и того мужчину… Лучше женщине быть второй или третьей женой, чем быть убитой».

Даже официальная жена Кадырова Медни как-то заявила: если супруг захочет еще раз жениться, она будет не против, таковы мусульманские законы. «Благородная готовность жертвовать», — восхитились журналисты государственного телеканала НТВ.

Кадыров, однако, никогда публично не признавался, есть ли у него другие жены: на официальных мероприятиях рядом с ним Медни, с которой у него 14 детей (из них — двое приемных) — получается, 12 сыновей и дочерей официальная супруга родила ему к своим 42 годам.

Лишь однажды скупая информация о неофициальном браке главы Чечни просочилась в прессу. Третьей женой Кадырова журналисты назвали местную певицу и танцовщицу Аминат Ахмадову. Из-за близости к Кадырову танцевальный ансамбль «Даймохк», которым руководит отец Ахмадовой, даже перестали звать на гастроли в Европу.



Если была «третья», то должна быть и «вторая жена». Как показало расследование, чеченский лидер поддержал многоженство не только словом, но и делом. Его «вторая жена» обеспечена роскошным имуществом, а собственность первой, официальной супруги, скрыта за вымышленной личностью, чтобы не попадать в декларацию о доходах госслужащих. Богатство жен Кадырова говорит о том, что деньги на их содержание идут отнюдь не только из личного кармана главы республики.

Все началось с конкурса красоты.

Почетное второе место

Первый и последний конкурс красоты в современной Чечне прошел в 2006 году. Организовало его само правительство мусульманской республики. Заявки на участие собирали в грозненской библиотеке. Победительнице обещали автомобиль «Тойота» и путевку в Европу на двоих. Организаторами делался упор на то, что этот конкурс проходит по исламским канонам. Несмотря на это, отбор был вполне конвенциональным: рост — не ниже 170 см, возраст — не старше 25, «классические характеристики внешности».

Столь необычное для исламской республики мероприятие вызвало неудовольствие многих жителей. Родители не хотели отпускать дочерей участвовать, а руководство Духовного управления мусульман Чечни даже просило отменить конкурс.

В итоге нашлось 250 смелых девушек, до основного конкурса добрались двадцать из них. Девушки танцевали, пели, готовили, уверяли жюри в любви к республике, набожности и бескорыстии.

Победительницей стала 15-летняя Замира Джабраилова, второе и третье места заняли ее ровесницы Фатима и Джанора Хазуевы.

Танец финалистки Фатимы Хазуевой на конкурсе «Мисс Кавказ-2006»

После конкурса участницы отправились на банкет в компании главы республики и его охраны. Одна из девушек, не прошедшая в финал, заплакала, и по велению Кадырова ей тут же преподнесли золотые часы Chopard с бриллиантами , писала газета «Коммерсантъ». За ужином девушки вышли танцевать лезгинку с охранниками, и тогда в воздух полетели деньги: сначала рублевые, а потом долларовые банкноты. Знаменитые кадры Кадырова и вихря из купюр были сняты именно там.

Присутствовавшая там журналистка «Коммерсанта» насчитала на полу никак не меньше 30 тысяч долларов.

Банкет после конкурса

Судьбы всех трех призерок конкурса сложились благополучно. Джабраилова приняла участие еще в двух конкурсах красоты, получила высокий пост в правительстве и звание «ведущей модели» дома моды Медни Кадыровой Firdaws. Занявшая третье место Джанора Хазуева сыграла в кино — в чеченском фильме «Отчуждение» про двух братьев, разлученных войной.

А Фатима Хазуева, ставшая на конкурсе второй, закрепила свое место, став второй женой руководителя Чечни.

Фатима Хазуева

Царица Кишинева

В принципе, чтобы понять особый статус Фатимы Хазуевой в Чечне, не обязательно проводить расследование. О ее близости к Кадырову знают многие жители Грозного, и понятно почему — свидетельство этих отношений настолько бросается в глаза, что кажется, будто чеченский руководитель ничего не стесняется.

После второй чеченской войны Грозный лежал в руинах. Город начали восстанавливать еще при отце Рамзана Ахмате Кадырове.

В 2005 году отреставрировали центральный проспект Победы, которому позже дали имя Владимира Путина. Деньги на восстановление Чечни и создание социальной инфраструктуры — не меньше полутриллиона рублей к настоящему моменту — идут из федерального бюджета, но за изменение облика Грозного принято благодарить Рамзана Кадырова. Даже день города здесь празднуется в день рождения главы Чечни.

Рабочая резиденция главы Чеченской республики

Роскошные резиденции Кадырова, личная и рабочая, находятся в самом центре столицы. Ради уюта и безопасности главы республики специально поменяли русло реки Сунжа — теперь рабочая резиденция чеченского лидера находится словно на острове, в окружении водяного рва.

Практически одновременно с кадыровской резиденцией на противоположном берегу Сунжи началось строительство другого дворца. Еще одного столь роскошного особняка в Грозном, наверное, не найти. Участок — площадью более 9 тыс. кв. метров, размером с два футбольных поля, на территории есть даже открытый бассейн — единственный в городе.

Район, где стоит этот дворец, в народе носит название «Кишинев» — большинство улиц там названы в честь членов семьи шейха Кунта Хаджи Кишиева — суфийского шейха, которого почитает Кадыров.

Вид на «Кишинев»

В «Кишиневе» живут сплошь важные люди — здесь же, например, роскошные дома семей Магомеда Даудова и предполагаемой сестры депутата Госдумы Адама Делимханова. Это запретная зона. Попасть на территорию «Кишинева» обычному человеку невозможно, тем более нельзя снимать . В 2017 году журналиста «Дождя» Василия Полонского, попытавшегося снять «Кишинев», догнали люди в штатском и заставили прекратить съемку, вспомнил сам журналист в разговоре с редакцией. Грозненца, который заснял все это великолепие на свой видеорегистратор, недавно приговорили к четырем годам заключения. Ислама Нуханова задержали, по данным «Новой газеты», в собственном доме 1 ноября 2019 года — на следующий день после публикации видео в интернете. По данным же уголовного дела, Нуханов сам по вызову пришел в отдел полиции, где «вызвал подозрения», после чего его машину обыскали и нашли там пистолет с патронами. В итоге Нуханова осудили за незаконное хранение оружия и применение насилия в отношении полицейских.

В прошлом году на территории «Кишинева» в день памяти шейха Кишиева появилась своя джума-мечеть (пятничная, соборная мечеть). Мечеть нарекли именем скончавшегося в 2019 году грозненца Шайхи Хазуева. Хазуев не был известным богословом и вообще не имел к религии никакого отношения, он был обычным чиновником — в последние годы занимал пост замруководителя Кавказского управления Ростехнадзора. Зато у него было другое достоинство — покойный был отцом Фатимы Хазуевой, финалистки того единственного чеченского конкурса красоты.

Ей и принадлежит главный дом «Кишинева» — тот самый дворец с открытым бассейном аккурат напротив резиденции Кадырова , следует из выписки из Росреестра, которая есть в распоряжении редакции.

Стоимость дворца Хазуевой оценить сложно — как принято говорить, подобных предложений на рынке нет. Но если смотреть на снимки с воздуха, становится понятно, что по степени роскоши и площади дворец Хазуевой может конкурировать с лучшими домами Рублевки.

Вряд ли Хазуева могла самостоятельно заработать на все это — последние несколько лет она числится сотрудницей администрации главы Чечни с зарплатой менее 100 тыс. руб. в месяц. Среди ближайшей кровной родни Фатимы редакция также не обнаружила крупных бизнесменов. Отец Хазуевой был чиновником, ее брат тоже работает в госструктурах. Кстати, «первая жена» Кадырова Медни тоже трудоустроена в администрации своего мужа и тоже получает там зарплату.

В принципе, тот факт, что Хазуева не чужой человек для большой семьи Кадыровых, подтверждается достаточно легко. Дело в том, что Фатима и законная супруга Рамзана Медни фактически совместно владеют недвижимостью в Москве. На Мосфильмовской улице столицы, неподалеку от штаб-квартиры главной кинокомпании страны, стоит дорогой небоскреб — квартира площадью 210 кв. метров там записана на Медни. Это единственная недвижимость, которой Кадырова владеет, согласно декларации. Однако парковочные места в подвале небоскреба оформлены на Хазуеву. Эта парковка еще сыграет важнейшую роль в нашем рассказе (см. главу Виртуальная жена).

Жилой комплекс на Мосфильмовской улице

Земляки Хазуевой откровенничать о ее семье не торопятся.

«Одна из самых уважаемых и почитаемых женщин во всей Чечне», «замужем, дети, прекрасная семья», «элита» — этими словами в разговоре с редакцией отзывались о Фатиме жители села Махкеты, где девушка выросла. Тем не менее несколько человек сообщили: Фатима состоит в браке с Кадыровым. «(Она)- жена главы», — отреагировал один из ее односельчан, только услышав, что мы хотим поговорить о Хазуевой.

Наконец, брак между Кадыровым и Хазуевой подтверждает Тумсо Абдурахманов — чеченский блогер и оппонент Кадырова, которому пришлось бежать из России несколько лет назад. Ближайший помощник Кадырова Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть, и в день рождения Даудова в феврале 2020 года блогер пережил попытку покушения — на него напал мужчина с молотком.

Абдурахманов, как он говорит, был дружен с братом Хазуевой, и потому знает о ее браке с чеченским лидером. Брат Фатимы Асламбек Хазуев, как рассказывает Абдурахманов, вскоре после начала отношений сестры и Рамзана начал богатеть — в один момент пересел из «лады-десятки» в Porsche Cayenne, а сейчас и вовсе занимает пост замминистра финансов республики. Впрочем, только дорогой машиной настоящий султан не ограничился бы.

Семейный бюджет

Чечня — один из самых бедных регионов России. Кадыров тоже всегда имел относительно скромный официальный заработок. Обычно 4-7 млн руб. в год. И только в 2020 году он задекларировал необъяснимо высокий доход в 150 млн рублей. Однако роскошь, в которой живет глава Чечни, говорит о том, что официальная зарплата, возможно, не единственный источник его благосостояния. Например, одно из предыдущих расследований редакции рассказывали о малоприметном московском юристе Павле Кротове, на которого записан многомиллионный бизнес, предположительно связанный с Кадыровым и его окружением.

Но у чеченского руководства есть и еще один источник финансирования — это общественный фонд имени Ахмата Кадырова (далее — фонд Кадырова). Его создали еще в 2004 году — через месяц после гибели Кадырова-старшего. Президентом фонда стала вдова бывшего президента Аймани Кадырова, а председателем и фактическим руководителем — 28-летний Рамзан.

Рамзан Кадыров вручает Аймани Кадыровой медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики», август 2017 года

Фонд был создан, как декларируется, «в целях оказания благотворительной помощи нуждающимся гражданам и создания рабочих мест для населения республики». В 2019 году фонд Кадырова собрал больше пожертвований, чем любой другой благотворительный фонд в России — 6 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем у второго по доходам фонда — крупной еврейской благотворительной организации «Джойнт», и в три раза больше, чем у фонда «Подари жизнь», который занимается помощью детям с онкологическими заболеваниями.

Зачастую фонд Кадырова действует как кошелек для широких жестов чеченского руководства. Это были то оплата «Мерседеса», который Кадыров подарил пятилетнему мальчику за четыре тысячи отжиманий, то двухэтажная квартира, подаренная Кадыровым французскому актеру Жерару Депардье. Даже по документам на благотворительность фонд тратит существенно меньше, чем на свое содержание

Например, в 2019 году фонд потратил на социальную и благотворительную помощь 2,8 млрд рублей, а на «содержание аппарата управления» — более 4 млрд , следует из поданной в ФНС отчетности фонда, которую изучила редакция. При этом на оплату труда сотрудников самого фонда пошло не более 8 млн рублей, на что потрачены остальные 4 млрд, по документам понять нельзя.

Кадыров настаивает: фонд ничего не получает ни из федерального, ни из регионального бюджетов. Но, как писали СМИ ранее, пополняется он за счет принудительных сборов с жителей республики — 10% от зарплаты бюджетников либо взносы от бизнесменов. Кадыров отрицал существование поборов, утверждая, что фонд «занимается бизнесом, строит объекты, зарабатывает».

Но по отчетности, сданной фондом в ФНС, 6 млрд рублей, полученные им за позапрошлый год, — это именно «добровольные финансовые взносы и пожертвования», от предпринимательской деятельности он получил всего около 300 млн рублей. Фонд Кадырова числится учредителем нескольких успешных бизнесов, они отчитываются о своей выручке отдельно. Возможно, ее и направляют в качестве пожертвований фонду.

Кроме простых чеченцев, которые платят взносы, в фонд скидываются и дружественные республике бизнесмены — Умар Джабраилов и Руслан Байсаров, о которых рассказывал сам Кадыров, а также некие «друзья за границей, у которых болит душа за свою Родину». Но скидывались и российские бизнесмены, прибегавшие к «силовой крыше» чеченского руководства. Например, «православный предприниматель», владелец Русской медной компании Игорь Алтушкин ежемесячно жертвовал в фонд Кадырова 7 млн рублей, знает близкий к нему собеседник редакции, представители Алтушкина не ответили на вопросы редакции.

Фонд Кадырова не ответил на вопросы.

В случае с Хазуевой фонд выступил как «стратегический инвестор» — фактически на деньги фонда семья «второй жены» Кадырова получила бизнес.

Больница для жены

В 2020 году на окраине родного для Фатимы села Махкеты открылся реабилитационный центр для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Больница опять получила имя того самого Кунта-Хаджи Кишиева. Центр был построен за счет фонда Кадырова. Однако уже в начале 2021 года у центра появилась новая владелица — компания теперь всецело принадлежит Саците Хазуевой, матери Фатимы.

Рамзан Кадыров на церемонии открытия центра

Бизнес в каком-то смысле беспроигрышный, так как деньги за лечение пациентов будут поступать из государственного фонда обязательного медицинского страхования. При этом проживание в центре, в отличие от лечения, будет платным — от 10 до 80 тыс. руб. за «VIP-палату» — стоимость приведена за курс реабилитации.

Щедрость мужа стоит фонду Кадырова немалых денег. За счет фонда же была построена школа в ее родном селе — ее назвали именем Шайхи Хазуева, как и мечеть в Грозном.

Виртуальная жена

Рамзана Кадырова, казалось, никогда не смущало, что его демонстративно роскошный образ жизни совсем не соответствует его официальным доходам. Однако в ходе этого расследования выяснилось, что чрезмерное богатство руководитель Чечни иногда все же предпочитает скрывать. Невероятная тайна открылась на той самой парковке небоскреба на Мосфильмовской улице Москвы.

По меркам другой недвижимости семьи Кадыровых, парковочные места там стоят недорого — примерно 2,5 млн руб. каждое. Фатима Хазуева получила эти места в 2017 году по договору купли-продажи от некой Медни Мусаевой, владевшей ими еще с 2010 года.

Медни Мусаева — вероятно, чеченка, если судить по имени, — никогда в связи с семьей чеченского руководителя не фигурировала, но что-то в этой личности заставило насторожиться: имя, отчество и даже дата рождения Мусаевой совпадают с данными «первой жены» Кадырова Медни . «Медни Мусаевна Мусаева» родилась 30 сентября 1978 года — это же и реальная дата рождения Медни Мусаевны Кадыровой, хотя публично супруг поздравляет ее 7 сентября. Если продолжить изыскание, то выяснится, что именно на имя Медни Мусаевой была в нулевые зарегистрирована семейная квартира Кадыровых на улице Веерная, в доме управделами президента, — ею совместно владели бывший глава республики Ахмат Кадыров, его вдова Аймани, сам Рамзан, его дочери — и та самая Медни Мусаева. Сейчас квартира принадлежит одной лишь Аймани Кадыровой. Кто же эта загадочная женщина?

Медни Кадырова (Мусаева) с дочерью и мужем Рамзаном Кадыровым

Как установила редакция, Мусаева и Кадырова — это одно лицо, обладающее набором документов на оба имени. Редакция убедилась, что фамилия Мусаева — не девичья фамилия Кадыровой, до замужества ее звали Медни Айдамирова. О разводе Кадыров не объявлял, он продолжает отчитываться об имуществе Медни Кадыровой в своей декларации.

Таким образом получается, что у супруги главы Чечни две официально существующие личности — Кадырова, которая по декларации владеет всего одной квартирой на Мосфильмовской, и Мусаева, список владений которой гораздо шире, и вся эта собственность не находила отражения в декларации.

Так, на «Медни Мусаеву» записана еще одна квартира на Мосфильмовской — рядом с задекларированной квартирой Медни Кадыровой. Площадь незадекларированной квартиры — 225 кв. метров, такого же размера квартира сейчас продается там за 115 млн рублей.

В 2010 году «Медни Мусаева» вместе с другими членами семьи Кадырова стала владелицей просторной, 187-метровой квартиры в районе станции метро Маяковская . Сейчас эта квартира принадлежит матери главы Чечни Аймани Кадыровой. Эта жилплощадь ни разу не попадала в декларацию семьи Кадырова, хотя должна была — как недвижимость несовершеннолетних детей Кадырова.

Жилой комплекс у метро Маяковская

Такая же квартира там сейчас продается за 85 млн рублей. В итоге,

общая стоимость недвижимости, записанной на всех жен Кадырова, составляет почти 800 млн рублей.

И это без учета самого дорогого дворца в истории Чечни — оценить его невозможно.

По российскому законодательству, в случае смены фамилии паспорт на фамилию Кадыровой подлежал бы замене. Каких-либо исключений для граждан, к примеру, попавших под международные санкции, не существует , говорит президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. Таким образом, имея две личности, включенная в санкционные списки США Медни Кадырова, к примеру, может позволить себе путешествовать за границу, не привлекая внимания.

Наличие у человека двух личностей российскими законами не предусмотрено, но как в случае и с другими открытиями этого расследования, для нынешней Чечни это неудивительно. Там свои законы.

В последние годы «Медни Мусаева» нередко расстается со своей дорогой и незадекларированной недвижимостью. Вот и в 2017 году она уступила новой владелице свою роскошную 200-метровую квартиру в Хамовниках , ее примерная стоимость — около 200 млн рублей. Правда, как теперь понятно, за пределы большой семьи Кадыровых эта собственность не ушла. То, что было записано на «первую жену», теперь оформлено на «вторую» — Фатиму Хазуеву, серебряную финалистку единственного конкурса красоты в самом мусульманском регионе России.

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