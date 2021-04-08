Названо десятку найпопулярніших автомобілів всіх часів і народів

У десятку найпопулярніших моделей автомобілів всіх часів вже увірвалася американська Tesla зі своїм бюджетним електрокаром Model 3 , продажі якого стартували лише в 2017 році. За 4 роки автовиробник реалізував понад 800 тис. примірників моделі, і зараз електрокар утримує звання найбільш продаваного в своєму сегменті.

Раз мова зайшла про екологію і автомобілі, то і не забуваємо про Toyota Prius . Це хоч і не повністю електрична модель, але електрифікована і теж дуже популярна. Можна сказати, що вона багато в чому вплинула на марку. За 20-річну історію дилерам у всьому світі вдалося реалізувати понад 6 млн машин.

На восьмій позиції рейтингу опинився і легендарний Volkswagen Transporter другого покоління або «хіппімобіль», як його зараз називають. Якщо брати до уваги всі автомобілі цього сімейства, то за 70 років було випущено більше 12 млн екземплярів , що дозволило йому стати найбільш продаваним фургоном в світі.

Далі йде американський Chevrolet Impala , який в 1965 році встановив абсолютний рекорд продажів в США – 1 046 514 машин. Всього з 1958 по 1996 рік було випущено більше 13 млн екземплярів. За ТОП-5 найпопулярніших автомобілів вийшов і Ford Model T , який став найпершим масовим серійним автомобілем у світі.

А ось п’ятірку лідерів відкриває Lada «Класика» . За даними сайту 110km.ru , за більш ніж чотири десятки років автомобіль був випущений в кількості 17 млн екземплярів. Трохи більше – у технологічного німецького хетчбека Volkswagen Beetle або в простанароді «Жука». Так, в цілому по всьому світу було вироблено і продано більше 21,5 млн примірників .

Трійку лідерів відкриває дійсно легендарна модель, основоположник цілого класу автомобілів – Volkswagen Golf . Не так давно компанія представила восьму генерацію моделі, що випускається з 1974 року. За цей час було реалізовано в цілому більше 35 млн екземплярів хетчбека.

Друге місце займає американський пікап Ford F-150 з 34 млн проданих примірників , а першість серед найпопулярніших автомобілів всіх часів і народів дісталося Toyota Corolla – до теперішнього часу модель змінила 12 поколінь, розійшлася тиражем більше 44 млн екземплярів і як і раніше користується величезною популярністю .