МИД РФ усомнился в надежности США

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Его слова передает корреспондент The Moscow Post .

«В ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их (США — прим. ред.) настроения и на то, с какой ноги они встают с утра», — сказал Лавров.

Он также отметил, что заявления о готовности Вашингтона выстраивать отношения выглядят неубедительными. Так министр отреагировал на соответствующие заявление госдепартамента США.

«Слова звучат неубедительно, будем ждать конкретных дел», — пояснил Лавров.

О том, что Вашингтон планирует ввести новые санкции и выслать российских дипломатов, ранее писало агентство Bloomberg. Поводом для этого, как пишут СМИ, стало приписываемые России «злонамеренные действия». Москву обвиняют в «кибератаках» и вмешательствах в выборы.

Несмотря на то, что пока не было объявлены конкретные решения США, Лавров отметил, что Россия ответит на любые недружественные шаги. Глава МИД прокомментировал информацию об обсуждении Белым домом возможности назначения спецпосланника по «Северному потоку-2». Этот человек должен возглавить переговоры о прекращении строительства газопровода.

«Будет просто ездить и всем грозить», — сказал Лавров.

Он добавил, что действия Вашингтона в отношении России уже критикуются внутри США. В качестве примера министр привел Атлантический совет, который «уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата».

Россию же подобные действия убеждают лишь в том, что полагаться нужно только на себя, сказал Лавров. Особенно это касается ключевых областей. Москва не может «полагаться на их (США-прим. ред.) настроения и на то, с какой ноги они встают с утра», указал министр.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки в марте сказала о намерениях Белого дома дать ответ Москве. Усиление напряженности между Россией и США началось после интервью президента Америки Джо Байдена, в котором он в оскорбительной форме высказался о власти России. МИД РФ после этого пригласил посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультацию. В РФ подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить ухудшения российско-американских отношений, которые Вашингтон уже завел в тупик.

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