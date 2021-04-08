Дорога в никуда Кара-Оола

Как передаёт корреспондент The Moscow Post в Республики Тыва , в отставку отправился многолетний глава региона Шолбан Кара-оол , руководивший им аж с 2007 года. Его преемником стал малоизвестный за пределами Республики гендиректор АО «Тываэнергосбыт» Владислав Ховалыг, ранее на протяжении 10 лет трудившийся мэром Кызыла.

Ховалыга называют человеком из команды Кара-оола, поэтому наблюдатели не ждут в Республике скорых перемен к лучшему. При этом, как считается, Ховалыг сохранит электоральную и внутриэлитную стабильность в регионе. Но было бы, что сохранять: при Кара-ооле регион настолько пошел в разнос, что эксперты сомневаются, что Ховалыг падение хотя бы замедлит.

Претензий к Кара-оолу, помимо, собственно, коррупционных скандалов, было две: полный провал социально-экономического развития Тывы, а также масштабных инфраструктурных и других проектов Республики, куда вкладывались серьезные деньги, в том числе федеральные. Но — безрезультатно. В связи с этим многие считают уход Кара-оола мудрым шагом, потому-то другим шагом мог бы стать интерес правоохранителей к нему и его персоне.

Тува – нищая и пьющая?

По поводу социально-экономической ситуации в Тыве, пояснять особо не надо. Как пишет «Коммерсант» в 2019 году правительство включило Тыву в десятку регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Худшими оказались сразу несколько показателей — среднедушевой доход населения, доля людей с доходами ниже прожиточного минимума, крайне высокая безработица и практически отсутствующие инвестиции в основной капитал.

РИА «Новости» в 2020 году поставило Республику на последнее, 85-е место по уровню качества жизни. При этом Кара-оол, конечно, пытался оправдаться. По его словам, такие результаты связаны с «отсутствием дорожной инфраструктуры и низкой социально-экономической освоенностью территории».

Если второе еще можно было списать на то, что за 10-15 лет кардинальных изменений добиться сложно, то с дорогами, и инфраструктурой в целом Кара-оол мог бы справиться — на это направлялись колоссальные средства, и мы об этом еще скажем.

Все сказанное — относится, в первую очередь, и к Кызылу, где пост градоначальника с 2008 по 2018 годы занимал господин Ховалыг. То есть он пришел на пост через год после того, как Кара-оол стал главой региона — конкретно «под него». Результат?

Как пишет «Знак» , Кызыл регулярно возглавляет рейтинг опаснейших городов России. Якобы, население здесь целыми семьями растит на продажу запрещенные растения, беспробудно пьет и режет друг друга. В 2020 году в Кызыле происходило 45 убийств на 100 тыс. человек населения. Показатель огромный. При этом опрошенные жители уверяли, что в плане зарплат никто из простых людей не получает свыше 15-16 тыс. рублей. Куда дальше?

Дорога-признак за бюджетный счет

Все это «хозяйство» было на виду, в том числе и у федерального центра. Кара-оолу давали шанс исправить ситуацию, но он, похоже, занимался другими делами. Как утверждают злые языки, якобы Кара-оол пытался выжать максимум из региона, лоббируя на его территории крупные инфраструктурные проекты, куда с его согласия могли заходить крайне одиозные личности.

Одним из знаковых проектов стала стройка железнодорожной линии «Кызыл-Курагино». Эта железная дорога должна была стать первой веткой в Республике за многие десятилетия, но проект развалился. Два дня назад, 6 апреля 2021 года, Правительство РФ объявило, что проект строительства дороги откладывается на 5 лет. Учитывая, что он прорабатывался почти 20 лет, все это напоминает аферу, на которой могли украсть бюджетные миллиарды.

Идея ветки «Кызыл-Курагино» возникла еще в 2002 году у сенаторов от региона, банкира Сергея Пугачева и Людмилы Нарусовой. Обе личности скандальные, но бенефициарами проекта стали вовсе не они. Пугачев тогда владел Элегестинским месторождением коксующихся углей — именно к Элегесту должна была вести ветка.

Проект оценивался в 72 млрд рублей, половину из которых должен был дать федеральный центр. Пугачев даже купил угольный комбайн и начал добычу угла. Однако тучи над Пугачевым сгущались, и свой бизнес он продал предпринимателю родом из Чеченской республики Руслану Байсарову.

Именно его «Тувинская энергетическая промышленная компания» получила лицензию на разработку месторождения. Срок — 20 лет, цена — 548 млн рублей. Поговаривают, что Пугачева «убедили» продать бизнес Байсарову, а позднее сам экс-банкир бежал из страны. СК заподозрил его в выводе средств из «Межпромбанка», об этом писал РБК .

Есть мнение, что переход месторождения под контроль Байсарова мог происходить с нарушением закона. Пугачева могли и просто обмануть. Как утверждают авторы сайта «Компромат Урал» , якобы Байсаров был обязан по сделке с Пугачёвым выплатить за свою долю в ЗАО «Енисейская промышленная компания» (ЕПК) более $1 млрд. Однако время шло, а бизнесмен не платил, что наводит на нехорошие мысли.

Дорога «Кызыл-Курагино» должна была стать огромным стимулом развития Тывы. Но не стала – даже не появилась на свет.

Впоследствии же цена проекта ветки выросла до 240 млрд рублей. При этом Байсаров раздавал довести уровень добычи до 15 млн тонн, а объем его вложений (с учетом железной дороги!) должен был составить $9 млрд, писал «Коммерсант» .

Весной же 2018-го Правительство согласилось включить Элегестинское месторождение и будущую железную дорогу «Курагино-Кызыл» в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Дошло до того, что зампред правительства РФ Игорь Шувалов лично заявил о готовности предоставить Байсарову льготы в виде государственных гарантий на покрытие 75% стоимости проекта.

Однако, судя по всему, планы у предпринимателя изменились. Добыча угля на месторождении прекратилась, как и строительство дороги, которым уже занимался подрядчик ООО «Мост». Он обанкротился, скорее всего, похоронив вместе с собой бюджетные деньги. В 2019 году Байсаров заключил соглашение с РЖД, которая должна была стать генподрядчиком. Итог мы знаем — ничего не сделано.

Надававший обещаний Руслан Байсаров оказался не при делах?

Странно, что Кара-оол и другие члены элиты вообще пошли на сотрудничество с Байсаровым. Как утверждают авторы сайта «Компромат Урал» , якобы его имя связывали с убийством в 1997 году директора «Совинцентра» Бориса Грязнова. СМИ писали о конфликте, где столкнулись воры в законе Беслан Дожуа (Бесик), Майрбек Дакаев (Майер) – и Байсаров, которому Грязнов сдал в аренду несколько крупных объектов «Совинцентра», будто бы сделав его «крышей», поскольку бизнесмен умел «договариваться» с криминальными элементами.

В 2002 году о бизнесмене заговорили в связи с терактом на Дубровке: муссировались слухи, что якобы он являлся теневым хозяином расположенного в здании театрального центра клуба «Центральная станция». Эти слухи не помешали Байсарову стать одним из самых авторитетных бизнесменов и жениться на дочери Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте.

«Сумма» хищений

Видимо, это и многое другое не позволяет чиновникам Кабмина и самому Кара-оолу спросить Байсарова о данных им обещаниях. Государство всё стерпит? Но если он мог просто «спустить» бюджетные деньги в трубу, то наверняка были и те, кто на этой стройке успел нажиться. Среди таковых могли быть печально известные собственники ГК «Сумма», олигархи Зиявудин и Магомед Магомедовы.

Сегодня оба бизнесмена находятся в СИЗО. Два дня назад в Москве начали рассматривать их уголовное дело. Вместе с сообщниками Магомедовых обвиняют в создании организованного преступного сообщества для растрат и хищений более 11 млрд рублей при реализации крупных проектов, многих — огромной важности (например, «Газпром Арена»). Об этом пишет «Коммерсант» .

Среди деяний, которые инкриминируют группе — хищения 5,4 млрд рублей при строительстве железной дороги Кызыл-Курагино компанией «Стройновация». «Стройновация» входила в ГК «Сумма» и была субподрядчиком проекта. При этом репутация Магомедовых была крайне неоднозначной еще до этого. Недоброжелатели пытались приписать им множество грехов — в том числе, рейдерские захваты и методы действия, больше подходящие криминалитету.

Кто пустил «Стройновацию» на этот проект — вопрос, но происходило это явно не без согласия Шолбана Кара-оола. Сегодня же этих самых 5,4 млрд рублей, освоенных компанией, найти получится вряд ли. Претензии к «Стройновации» получили и официальное выражение — в 2013 году Росжелдор подало иск к «Стройновации» на 5 млрд рублей по поводу этой самой стройки. Оказалось, что это аванс, который компания не вернула. Об этом писали «Ведомости» .

Сегодня же об этих деньгах и вовсе можно забыть — в 2019 году «Стройновацию» признали банкротом. Видимо, так проще спрятать концы в воду. Между тем, у структуры оказалось госконтрактов на 125 млрд рублей, а сама она — в реестре недобросовестных поставщиков. При этом контракт на 44 млрд рублей от Росжелдора — это именно стройка Кызыл-Курагино.

По итогам 2019 года компания получила убыток в 1,9 млрд рублей. Где деньги? Возможно, в кипрском офшоре Limited Liability Company Berchin Limited, на которую была записана структура. А то, что деньги могут утечь туда — Росжелдор и власти Республики были не в курсе?

Гендиректором «Стройновации» был, как считается, близкий человек Магомедовых, Давид Каплан. Незадолго после банкротства компании, правоохранители объявили в международный розыск экс-директора «Подольского электромеханического завода» (ПЭМЗ) Марумана Закарадзе и как раз Давида Каплана.

Как пишет «Коммерсант» , им инкриминируется организация преступного сообщества для хищения миллиардов, выделенных на реконструкцию аэропорта в Калининграде и строительство там железной дороги. И это, как считает следствие, «преступное сообщество» проходит как раз в деле братьев Магомедовых.

То есть «погулять» «Стройновация» мог не только на стройке «Кызыл-Курагино», но и в Калининградской области. Но, возвращаясь к Туве: МВД же вменяет Каплану эпизод хищений как раз-таки на «Кызыл-Курагино» в 2011 году. Что вряд ли могло происходить без ведома Магомедовых и тех, кто из «завёл» в Республику.

Компания Магомедовых могла «нажиться» на стройке «Кызыл-Курагино»?

Стоит вспомнить, что, когда заказчик отказался от участия в проекте, «Стройновация» пыталась взыскать с него около 6 млрд рублей, и даже выиграла 3 млрд рублей. По подсчетам следствия, на реконструкции аэропорта и подготовке строительства железной дороги Давид Каплан и неустановленные лица могли похитить более 5 млрд рублей.

Впрочем, неустановленные лица вскоре могут быть установлены. Каплана найти не могут, а вот Магомедовых нашли – и, если их вину докажут, многое прояснится. К Байсарову сейчас тоже не подкопаться — обещания остались обещаниями. При этом, куда делись еще почти 40 млрд рублей (если предположить, что 5 млрд действительно украли) — совершенно не ясно.

Все это говорит об одном: похоже, что Кара-оол ушел очень и очень вовремя. Потому что должен был быть полностью в курсе всей ситуации — весь проект то начинался, то тормозился именно при нем. И если бы за им действительно что-то было, и его призвали к ответу — одними извинениями перед избирателями, которые он принес после отставки, он бы точно не отделался.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS