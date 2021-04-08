Продажные суды и судьи: проявление внутреннего влияния и коррупции в системе правосудия

Одной из главных проблем системы правосудия в Украине следует считать внутреннее влияние и коррупцию в системе правосудия Украины. Именно коррупция в судах является одним из главных препятствий для развития нашего государства, для иностранных инвестиций и экономического роста.

Коррупция в судах не позволяет бизнесу чувствовать себя уверенно и нивелирует попытки граждан соблюдать законы. Вера в судебную систему — это вера в справедливость и уверенность в собственной безопасности, ведь в случае нарушения своих прав их всегда можно отстоять в суде. Если такой возможности нет — нет и доверия к власти в целом, а следовательно — и уважения к закону.

Одной из главных форм взаимодействия между судьями является такое явление, как «круговая порука».

Судейское сообщество достаточно закрыто и обособлено от остальных граждан, поэтому среди них очень остро ощущается деление на «свой-чужой». Это способствует таким явлениям, как непотизм, кумовство, сватовство, династические браки и защита «своих» любой ценой. Именно поэтому судьи почти никогда не осуждают своих коллег, даже если их вина в совершении преступления несомненна.

Примером такой ситуации можно вспомнить историю с судьей Шестого апелляционного админсуда Константином Бабенко, когда он пьяный нарушил правила дорожного движения и бежал от правоохранителей. Впоследствии судья Печерского райсуда Киева Светлана Смык постановила прекратить производство относительно своего коллеги — ей не хватило доказательств, что за рулем был именно он.

В то же время, наличие правонарушения, совершенное судьей, становится эффективным рычагом воздействия на него. А «услуги» по отмазыванию одного судьи другим от ответственности оплачиваются взаимностью по другим делам, которые представляют интерес для такого коллеги.

Во многих судах принятие неправомерных и неправосудных решений или получение вознаграждения за вынесение определенного решения является системным явлением. Влияние на решения судей в таком случае осуществляет сам председатель суда. Ярким примером такого суда стал Административный суд города Киева и его председатель — судья Вовк.

Судьи ОАСК под руководством Вовка приняли немало резонансных решений, например, о разблокировании Майдана Независимости в 2013 году, когда суд разрешил разобрать баррикады активистов, а через два дня спецподразделение «Беркут» попыталось разогнать евромайдан. Именно ОАСК восстановил в должности председателя ДФС Романа Насирова, отменил национализацию ПриватБанка и отстранил от должности Ульяну Супрун, бывшую и.о. министра здравоохранения.

В позапрошлом году НАБУ и Управление спецрасследований ГПУ проводили обыски в ОАСК и объявили подозрения Вовку и еще трем судьям. Тогда следствие опубликовало якобы записи разговоров судей, в которых речь шла о вмешательстве в работу ВККС и вынесении заведомо неправосудных решений. В августе 2019 года председатель ОАСК по собственному желанию сложил свои полномочия, уйдя в отпуск, однако через несколько месяцев снова возглавил тот же суд.

«Почти через год после первого обыска Национальное антикоррупционное бюро пришло с обысками к ОАСК второй раз. После этого сообщило о подозрениях Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям Окружного админсуда и председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку. Следствие считает, что Вовк возглавил преступную организацию, «преследовавшую целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе». НАБУ утверждает, что судьи ОАСК принимали решения в интересах политических элит, бизнес-структур и в своих собственных интересах», — пишет журналистка Татьяна Безрук в своей статье для «Громадського UA».

Что характерно, на записях, осуществленных НАБУ, разговоры, из которых становится понятным влияние судьи Вовка на назначение «удобных» членов ВККС. Так, в обмен на улаживание дела о несоответствии в имущественной декларации Людмилы Денисовой (Уполномоченного по правам человека), по ее квоте был введен протеже Вовка — Николай Сирош. Впоследствии, с помощью председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, в ВККС был введен Сергей Остапец, за что Волк помог Холоднюку сохранить свой пост. Эти действия впоследствии помогли Вовку и другим судьям ОАСК избежать сдачи экзаменов, которые проводит комиссия. В мае 2019 года 34 судьи не пришли сдавать экзамены якобы по болезни.

Вероятно, именно проявлением внутреннего влияния и коррупции следует считать и решение судей относительно меры пресечения Андрею Антоненко в так называемом деле Шеремета, которого более года держат под арестом, несмотря на неубедительность доказательств его вины.

В подобных резонансных делах судьями странным образом оказываются лица, регулярно дающие основания с большой вероятностью предположить, что они имеют экономическую, коррупционную или иную личную заинтересованность в принятии решений.

Например, судья Приморского районного суда Одессы Виктор Попревич, судивший Стерненко, ранее тихонько отпустил под небольшой залог директора детского лагеря «Виктория». В сентябре 2017 года в лагере произошел пожар, в котором погибли трое детей. Причина пожара — нарушение во время реконструкции. По мнению прокуратуры, директор лагеря должен оставаться под стражей, чтобы предупредить его влияние на пострадавших, свидетелей и других подозреваемых, а также сокрытие от следствия и суда.

Именно Попревич закрыл еще одно резонансное дело за управление автомобилем под действием алкоголя против председателя Одесского окружного административного суда Олега Глуханчука. Об этом случае писали СМИ, было опубликовано видео с места происшествия, сам Глуханчук был привлечен к дисциплинарной ответственности — но судья Попревич закрыл дело против него «в связи с отсутствием события административного правонарушения». И это — не единственный случай, когда судья избирательно толерирует пьяное вождение.

Нетрезвой ловили и жену судьи — за рулем автомобиля, пользование которым не попало ни в какие декларации. Так же, как не попала туда ее квартира в Крыму и автомобиль, которым пользовался сам судья. Задекларированные доходы всей семьи также не объясняют, как судья мог подарить дом в Донецке своей дочери. В то же время его сын получил другой дом в Донецке через суд — где отец тогда как раз работал судьей.

В общем судье Попревичу настолько неинтересно, что от него требует закон, что даже официальные решения он писал на русском языке, а более 2000 своих решений — просто не обнародовал.

Подобных примеров проявлений внутреннего влияния и коррупции в системе правосудия в Украине немало. Только эффективное правосудие обеспечит развитие и демократии, и экономики. А эффективное правосудие возможно только после осуществления структурных реформ.

Для этого необходимо перезапустить конкурс в ВККС, лишив ВСП решающего влияния на него, ввести четкие и предсказуемые критерии оценки судей и институционализировать Общественный совет добропорядочноси, обновить состав ВРП и вообще всех судов.

Автор: Дмитрий СИНЧЕНКО; ДЕНЬ