Конвертатор Костюк Василий Васильевич первый в очереди на санкции СНБО: отмывает 50 миллиардов в год

Санкции РНБО в эту пятницу не будут касаться контрабандистов. Удар будет нанесен по основным конвертаторам и скрутчикам НДС страны.

Предварительный список такой.

1- Костюк Василий Васильевич, он же Вася Львовский, Львов # 1 в стране, оборот более 50 млрд в год

2- Стрелок, Стрелковский Вячеслав Борисович, Киев самая известная компания СКС, которая делает в год 4-5 млрд

3- Стакан (Игорь) Киев Один из самых первых ковертаторов послемайдановской Укр, оборот более 40 млрд в год. Успел украсть так много из бюджета что стал скупать и строить элеваторы, открывать рестораны и т д. Любитель девочек легкого поведения и отдыха в состоянии наркотического опьянения.

4- Хидирян Мисак / Сивак Чиркинян (Азеры) Киев, скрут в промышленных масштабах, работают с топ покупателями агро прод ОККО, Фоззи, Сантрейд. Годовой объём более 10 млрд

5- Пуля Евгений, Киев Династия конвертаторов из Херсона, отец Пуля Валерий знатный скрутчик ндс. Евгений долларовый миллионер, любитель разнообразных однополых извращений и тяжелых наркотиков. Поместье под Киевом с яхтой и вертолетом, и ролс ройсом в гараже. Направления работы кэш, скрут, офшорные валютные операции. Оборот 5 млн $ в день. По последней информации бежал в Москву.

6- Карфик (Кучерявый) бывший игрок фк Арсенал, Киев

7- Хоккеист, Днепр

8- Андрей Бобогло (наркоман) одессит, проживает на Кипре. Несколько лет назад украл зерна на сотни миллионов грн у дпзку.

9- Константин (Рижий) Hilton Обнал, Топливо, валютные операции

10- Круглов Константин Александрович Universum group Тов Юниверсум Агро трейд 40295725

11- Минора Групп, Днепропетровск

12- Алеф групп, Днепропетровск

Евгений Плинский