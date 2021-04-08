АМКУ перевірить причини зростання цін на таксі в Києві після запровадження спецперепусток

На думку Голови АМКУ у Київській області, нещодавні зміни у вартості таксі могли бути не обґрунтованими, а штучно завищеними.

Можливість користування громадським транспортом Києва лише для обмеженої кількості людей – власників спецперепусток – очікувано спричинила зростання вартості на таксі у місті вранці 5 квітня. Тоді тисячі людей намагалися дістатися до роботи одним із небагатьох доступних їм способів. Збільшений попит на стабільну пропозицію завжди породжує зростання вартості на послугу чи товар. Але в Антимонопольному кабінеті вважають, що вартість таксі 5 квітня могла піднятися не лише через суто ринкові процеси, перевізники могли підняти їх навмисно – про це написав на своїй сторінці у Facebook Голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

Так, посадовець пише, що служби таксі навмисне «одночасно задерли ціни» 5 квітня, щоб скористатися ситуацією, коли багатьом людям треба було дістатися на роботу попри відсутність спецперепусток.

«Вже ввечері 6 квітня ціни на таксі помітно впали. Слід зазначити, що попит не зменшився (поїздок менше не стало, попит сталий) і карантин не [скасовували]. Це і є реакція зазначених компаній на обурення киян, ЗМІ та реакцію АМКУ. Певен, що компанії можуть регулювати ціни самостійно, не лише в автоматичному режимі, беручи до уваги критичну ситуацію з хворими на [коронавірус] у Києві. Чи можуть бути тут ознаки порушення конкурентного законодавства (координації дій)? На мій погляд, так. Зважаючи на те, що наразі ціни повністю стабілізувались. У всіх зазначених компаній одночасно», – зазначив Олексій Хмельницький.

Вартість таксі зранку 5 квітня у додатку Uber для поїздки з Оболонського району та Поділ (9-10 км). Автор – Леонід Сітченко.

За фактом можливих зловживань з боку перевізників АМКУ розпочало дослідження. Посадовець припустив три можливих сценарії того, до чого відповідне дослідження може призвести:

Підтвердяться факти чесного ціноформування і конкуренції – у такому разі АМКУ просто повідомить про результати;

Буде виявлено докази антиконкурентних узгоджених дій – до порушників будуть застосовані санкції;

Виявиться, що законодавство не має відповідей на виявлені виклики – експерти підготують відповідні пропозиції змін до законодавства та передадуть їх до парламенту.

фото: retail-loyalty