НАБУ показало свои находки у брата главы ОАСК Вовка

В НАБУ показали находки, обнаруженные во время обысков у двух адвокатов, которых задержали при получении взятки в размере 100 тысяч долларов.

Как сообщают в антикоррупционном бюро, средства предназначались для судей Окружного админсуда Киева, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

«Детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы наличных: более 3,7 млн. долларов, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 100 шекелей, а также 230 тыс. гривен», — говорится в сообщении.