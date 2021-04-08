Фотографировался с Обамой и Клуни, устраивал оргии для нардепов: Стало известно, кто организовал голую фотосессию в Дубае

Голую фотосессию в Дубае организовал киевлянин Виталий Гречин. Он задержан. Об этом сообщает «Страна»

Мужчина родился в украинской столице в 1980 году, но в десятилетнем возрасте его семья перебралась жить в США. Там он получил два высших образования (финансы и кадровая психология). За свою жизнь Гречин неоднократно менял сферы деятельности: от инвестиций до продюсерства эротического контента.

В 2010 году журнал «Exclusive Style» разместил фото Гречина на обложке.

Гречин работал в казначействе «Форда», служил в армии США. Дослуживал при посольстве этой страны в Украине.

В Киеве открыл галерею фотохудожника Питера Лика из Австралии. Но считал живопись – только хобби.

Работал в инвестиционной компании «ЛайтХауз», «представляя частный западный капитал, индивидуальных инвесторов с высоким состоянием». Например, вкладывал деньги западных инвесторов в швейную фабрику «Юность», шившую еще во времена СССР школьную форму.

Еще рассказывал, что участвовал в строительстве американским посольством дипломатического городка для американцев в Украине. Но за 11 лет никакой городок так и не появился.

Говорил Гречин, что знаком с экс-президентом США Бараком Обамой (украинец якобы финансировал его предвыборную кампанию) и экс-госсекретарем Хиллари Клинтон. Есть у него и фото с другими знаменитостями.

Еще Гречин говорил, что в 2002-2003 годах открывал магазины для братьев Кличко и их партнеров в Киеве. Но фото с мэром у него отсутствует.

Зато обнаружился в Сети ролик «Гречин пати в Трахобате» (вероятно, имеется в виду гора Драгобрат). Он снят в 2011 года. Подпись гласит: «Вспомнить есть что, но детям рассказать нечего».

В 2013 году Гречин дал интервью проекту «Шикарные Истории». Там его представили как финансиста, галлериста и советника Демпартии США.

С 2019 года его уже представляли финансовым советником Обамы и основателем нетворкинг-платформы для блогеров «Megalikes».

Звучало его имя и в связи со скандалом вокруг покерного игрока Дэна Кейтса. Последнего вместе с полуобнаженными девушками в масках сняли за покерным столом на вечеринке в стиле Playboy. Гречин выступил продюсером ролика.

До задержания мужчина жил в Киеве. У него американское гражданство. Чем занимался в последнее время, точно неизвестно.

Поговаривают, что организовывал вечеринки для нардепов с участием девушек из своей «эскорт-свиты».

Вчера стало известно, что девушек, которых в Дубае задержали в связи с нарушением норм общественной морали, депортируют из ОАЭ. Об этом сказано в сообщении медиацентра правительства, передает Gulf News.

«Генеральный прокурор Дубая заявил, что прокуратура завершила расследование фотосессии, которая противоречила законодательству ОАЭ. Лица, причастные к этому, будут депортированы из ОАЭ. Никаких дальнейших комментариев по этому вопросу не будет», — сказано в сообщении.