Независимые эксперты определили состав химвещества, распыленного перед редакцией «Новой газеты»

Было выявлено два основных его компонента, оба в той или иной степени представляют опасность для человека

«Новая газета» обнародовала результаты независимой экспертизы химического вещества, которое в прошлом месяце было распылено перед зданием редакции издания. Как оказалось, его компоненты в той или иной степени представляют опасность для человека.

Независимые эксперты выявили два основных летучих компонента вещества — 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол).

В значительных концентрациях (97% и выше) 4-этилфенол может вызвать серьезное раздражение глаз, а также раздражение кожи, при вдыхании он опасности не представляет. В малых концентрациях компонент не является опасным.

Скатол в больших концентрациях (99%) при проникновении внутрь человеческого организма характеризуется значительной токсичностью и может вызвать раздражение кожи при попадании на нее в жидком виде. Также компонент способен вызвать раздражение дыхательных путей, кашель и удушье при вдыхании.

Напомним, 15 марта, возле входа в здание по адресу Москва, Потаповский переулок, 3, в котором располагается редакция «Новой газеты», было распылено неизвестное вещество. В результате распыления вещества резкий химический запах распространился по всему зданию, в котором работают и множество других организаций.

В итоге экстренные службы пришли к выводу о том, что вещество, которое явилось источником запаха, не является ядовитым. Замеры на месте происшествия показали, что содержание вредных веществ в воздухе не превышает предельных значений.

Позже было опубликовано видео с камеры наблюдения возле здания редакции. Из него стало ясно, что неизвестное вещество с едким запахом распылил человек в форме курьера «Яндекса» из заднего колеса велосипеда.