Глава Ульяновской области покидает пост

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post в Ульяновской области .

Сергей Морозов заявил, что он решил покинуть должность, так как намерен баллотироваться в Госдуму. Он считает, что работая в Думе, он сможет оказать больше пользы и эффективней продвигать проекты развития региона. Для Морозова в приоритете стоят интересы жителей региона в федеральном парламенте.

«Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей региона в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора», — сказал он.

Морозов родился 6 сентября 1959 года в Ульяновске. В период с 2000 по 2004 год он работал в качестве мэра Димитровграда. Губернатором области стал 6 января 2005 года.

Днем ранее стало известно, что глава Тывы Шолбан Кара-оол покидает свой пост. По его словам, решение он принял сам, представив позицию Президенту России Владимиром Путиным. В тот же день исполняющим обязанности главы региона назначен бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг.

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