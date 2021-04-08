В Україні заборонили паркування на тротуарах

Постановою забороняється облаштування місць для паркування на тротуарах, наділяються владою інспектори з паркування, вводиться відповідальність за блокування доступу до зарядних станцій і вдосконалюються способи оплати паркувальних послуг

Кабінет міністрів ухвалив цілу низку правок до своєї постанови № 1322 від 3 грудня 2009 року, які мають забезпечити розвиток системи паркування в Україні на європейському рівні, оскільки збалансують інтереси осіб з інвалідністю, пішоходів, автомобілістів і суб’єктів господарювання.

По-перше, тепер суб’єктам господарювання забороняється облаштовувати місця для паркування на тротуарах. «Громади отримають додаткові можливості для облаштування майданчиків для платного паркування із застосуванням безготівкових форм оплати», — прокоментував проєкт нормативно-правового акту прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

По-друге, інспектори з паркування наділяються ширшими повноваженнями. По-третє, вводиться відповідальність за блокування доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів. По-четверте, органи місцевого самоврядування також можуть встановлювати додаткові умови обладнання таких майданчиків, зокрема щодо інфраструктури для електроавтомобілів. По-п’яте, розширюється перелік безготівкових форм оплати паркувальних послуг. Зокрема, вводиться можливість проводити оплату через банківські автомати, комплекси самообслуговування та платіжні термінали.