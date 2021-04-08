Харьковские табачные компании незаконно пытались возместить 700 млн гривен налогового кредита

Ряд предприятий Харьковского региона, которые на протяжении 2020-2021 годов накопили почти 700 млн гривен налогового кредита по НДС за счет якобы приобретение табачной продукции от производителя, которую фактически реализовали за наличные вне бухгалтерского и налогового учета, пытались вернуть эти деньги из бюджета.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет 368.media.

Принятыми мерами заблокировано не допущено незаконное распространение «схемного» налогового кредита на указанную сумму предприятиям-выгодоприобретателям.

Не оставляя преступных намерений, в марте этого года фигуранты уголовного производства предприняли попытку использования «схемного» налогового кредита под видом реализации табачных изделий конечному потребителю. Действия злоумышленников прекращены правоохранителями.

Одна из компаний за счет корректировки налоговых накладных внесено в категории рисковых и заблокировано лимит на общую сумму более 8,5 млн гривен.