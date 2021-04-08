Юлия Тимошенко подарила дочери 111,9 млн грн на покупку движимого имущества

Народный депутат и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта 2021 года одолжила своей дочери Евгении Тимошенко 111,9 млн грн. Об этом политик вчера сообщила в своем отчете в Нацагентство по предотвращению коррупции.

В отчете говорится, что заем пошел на покупку движимого имущества, какого именно — не уточняется. Но вряд ли речь шла об автомобиле ведь это покупка почти за $4 млн. За такую сумму можно купить частный самолет.

В принципе нардеп могла себе это позволить. Согласно отчету НАПК, общий доход семьи Юлия Тимошенко с мужем в 2020 году вырос сразу в 18 раз, и достиг 150,6 млн грн. То есть динамика следующая:

Большая часть денежных поступлений нардепа — это выплата, которая происходила через американскую компанию Reid, Collins за компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования. По этой статье совокупно за прошлый год было перечислено 148,3 млн грн.

Вообще структура прошлогоднего дохода Юлии Тимошенко с мужем Александром на 150,6 млн грн выглядит следующим образом:

У Александра Тимошенко открыто три счета в чешском Raiffeisen Bank на:

В украинских банках Юлия Владимировна с мужем накопили 836 тыс. грн. А наличными:

Недвижимость Тимошенко задекларировала только в аренде — это дом в Киевской области (Козин) на 588 кв.м., без указания стоимости. А также четыре земельных участка в том же месте, и тоже без цены.

Все автомобили записаны на Александра Тимошенко:

Ему также принадлежат две компании в Эстонии и Украине:

Еще в декларации указано несколько пар дорогих часов и коллекция ювелирных изделий.



Андрей Пшеничный dubinsky.ua