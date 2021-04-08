Россиянин 700 раз ударил свою мать

Житель города Ессентуки 700 раз ударил свою 81-летнюю мать, избивая ее в течение пяти суток, в результате чего женщина умерла.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ставропольского края.

Установлено, что 46-летний россиянин жил с матерью. Женщина получила травму конечности и не могла свободно передвигаться и ухаживать за собой. Ее сын поругался с сиделкой и стал следить за матерью самостоятельно.

В октябре 2020 года мужчина в течение пяти суток издевался над матерью, наносил удары по разным частям тела, оскорблял ее и высказывал требования умереть. Еще при жизни она получила более 700 ударов руками и ногами. Это привело к тяжелым травмам, несовместимым с жизнью.

Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном пунктами «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью»). В прокуратуре указали, что мужчина не признал вину в полном объеме. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.