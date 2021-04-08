Орландо Блум і Кеті Перрі вперше показали обличчя восьмимісячної доньки

Папарацці знову відобразили Кеті Перрі та Орландо Блума на відпочинку. Разом з мамою співачки і восьмимісячної донькою Дейзі Дав Блум вони провели час на пляжі в Санта-Барбарі.

Раніше зоряна пара оберігала дитину від сторонніх очей. Вони намагалися або не потрапляти на очі фотографам, або прикривали обличчя Дейзі. Тепер співачка і актор послабили «захист» і вперше показали доньку, повідомляє портал Page Six.

Шанувальники вперше змогли детально розгледіти обличчя дівчинки. Багато зійшлися на думці, що вона більше схожа на тата, але є і мамині риси.

Після пологів Кеті Перрі увесь свій час приділяє маленькій Дейзі. Під час шоу талантів American Idol співачка не стала приховувати, що через материнство забуває поголити ноги. Орландо Блум також зізнавався, що батьківство дається йому непросто. Актор зізнався, що йому не вистачає сексу після народження доньки.

Нещодавно Кеті Перрі та Орландо Блум спровокували чутки про таємне весілля. Все завдяки папараці – співачку зняли з обручкою. Пара тричі відкладала весілля, в тому числі через пандемію, але нарешті закохані пов’язали себе узами шлюбу.