Плюсы и минусы дружбы чиновников и бизнесменов с мэром Геленджика Алексеем Богодистовым

Действующий глава Геленджика при всех своих стараниях выглядеть лучше Виктора Хрестина вполне может пойти по стопам своего предшественника.

О желании Богодистова помочь близким друзьям с организацией туристического бизнеса ходят легенды. И, по всей видимости, это нравится далеко не всем инвесторам, которые заинтересованы в развитии курортного города.

Известный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» рассказал о том, что с приходом нового мэра Алексея Богодистова в городе появилась практика безвозмездного предоставления земельных участков на пляжных территориях с целью осуществления коммерческой деятельности знакомыми чиновника. Якобы земельные участки выделяются без проведения торгов и аукционов, под видом договоров об осуществлении совместной деятельности по предоставлению услуг населению. Своим знакомым Алексей Богодистов может всячески способствовать. Их бизнес процветает, они получают пляжи в самых выгодных районах курорта. Правда стихийно образовавшиеся кафе действуют с явными нарушениями законодательства. Что совсем неудивительно, если учесть скорость их возведения.

Также, канал утверждает, что близкий друг и соратник Богодистова – начальник отдела по взаимодействию со СМИ Янина Скорникова, получает от мэра солидные преференции. Якобы её супругу достаются самые вкусные муниципальные контракты, а часть средств в дальнейшем выводится и делится в разных долях. В настоящее время в администрации города-курорта Геленджик согласовывается и утверждается новый градостроительный план, изменения коснутся друзей и деловых партнеров Богодистова. Они же, по всей видимости, и получат в аренду земельные участки в еще более выгодных локациях.

Сотрудники ФСБ приходят в этом году в администрацию Геленджика почти как к себе домой. В феврале этого года силовики побывали в здании не менее трех раз. Сам Алексей Богодистов высказался по этому поводу оптимистично, заявив, что несмотря на парализованную рабочую деятельность всех служб администрации в связи с проведением обысков, он и его коллеги оказывают всестороннюю поддержку службам ФСБ. По словам мэра, обыски были связаны с деятельностью строительной компании ООО «Стройинвест» и нарушением компанией сроков возведения социального жилья.

Однако, если верить упомянутому телеграм-каналу, 25 марта обыски прошли у заместителей мэра Василенко Е.Б. и Чеботкова Е.А. Чиновники, по мнению канала, являются фигурантами расследования о получения взяток сотрудниками мэрии за предоставление земельных участков под торговлю.

Напомним, что не так давно сотрудники ФСБ задержали заместителя мэра Богодистова Павла Блинова . Звучит мнение, что дело против него сфабриковано и все дело в том, что нормальным чиновникам, ратующим за родной Геленджик, не дают спокойно работать и разгребать последствия предыдущего управляющего городом. Наведение порядка представителями команды Алексея Богодистова пока заниматься некогда. Да и если верить изданию Compromat.group, получается, что нынешний мэр не сильно изменил обстановку. Мало того, деятельность Алексея Богодистова подвергается не меньшей критике как со стороны его коллег, так и со стороны местных жителей, которые не заметили разницу в условиях жизни для себя.

В начале марта на сайте мэрии появилось сообщение Алексея Богодистова со словами об отставке и просьбой простить его ошибки, совершенные на посту мэра. Якобы, город нуждается в честном и справедливом руководителе. Позднее, сообщение было удалено, а сам чиновник назвал произошедшее фейком, свидетельствующим о его честности.

По своей увлекательности вся эта история, конечно, слишком похожа на детективный сериал. Но есть один нюанс: всем, включая «Мантурова и Ко» – хозяев значительной части недвижимости в Геленджике – вряд ли будет удобно работать с менеджером, который постоянно оказывается в центре событий, парализующих деятельность мэрии. Как-никак, сейчас в тренде исполнительные и эффективные управленцы, не ищущие мелких приработков на стороне.

versia.ru