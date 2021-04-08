Бывшего сенатора Арашукова и его отца отправили под суд за убийства и хищения

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца. Об этом в среду, 7 апреля, сообщает ТАСС.

Как рассказали «Ленте.ру» в Генпрокуратуре, обвинительное заключение по делу уже утвердили.

Ранее Следственный комитет России завершил расследование.

Данным фигурантам дела, а также восьми бывшим руководителям региональных отделений компании предъявили обвинения в хищении природного газа у «Газпрома» на сумму 3,8 миллиарда рублей, а также растрате 747 миллионов рублей.

Кроме того, их обвиняют в организации убийств в городе Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова.

Рауль Арашуков и его сын, бывший сенатор Рауф были задержаны в январе 2019 года. Следствие считает, что Арашуков-старший создал ОПГ с целью хищения газа у «Газпрома». Госкорпорация оценила ущерб в 31 миллиард рублей. Арашукова-младшего обвиняют в убийствах заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, совершенных в 2010 году.