Российского топ-менеджера задержали за хищение 700 миллионов рублей на госзаказе

Бывшего генерального директора строительной компании задержали по подозрению в хищении 700 миллионов рублей при выполнении работ для одного из государственных заказчиков в Камчатском крае.

Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в 2015 году топ-менеджер заключил договор подряда на строительство складских помещений. В качестве аванса его фирма получила 700 миллионов рублей, однако работы так и не выполнила. Деньги предприниматель похитил, перечислив на счета сторонних организаций.

Главе компании предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Он заключен под стражу.