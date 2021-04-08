Названа дата выборов главы Тувы

Выборы главы Тувы в связи с отставкой с этого поста Шолбана Кара-оола пройдут в единый день голосования 19 сентября. Дату выборов назвал член Центризбиркома России Евгений Шевченко, передает ТАСС в среду, 7 апреля.

Ранее в среду президент Владимир Путин принял отставку Кара-оола по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг.

Ховалыг, в свою очередь, отметил, что в ближайшее время главным направлением для республики станет реализация индивидуального плана социально-экономического развития Тувы. «Прежде всего нужно развивать те отрасли, которые обеспечивают наибольшую занятость местного населения», — сказал он на встрече с главной государства. Он уточнил, что речь идет о предприятиях по переработке сельхозсырья.

Владислав Ховалыг был мэром Кызыла с 2008 по 2018 год, до этого занимал пост министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва.