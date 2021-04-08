В США почалися випробування електричного кросовера Cadillac Lyriq

У випробувальному центрі General Motors (США, штат Мічиган) почалися ходові випробування електричного кросовера преміумкласу Cadillac Lyriq.

Закамуфльований «мул» новинки по контурах дуже схожий на концепт-кар. У General Motors з цього приводу повідомили, що серійний Cadillac Lyriq запозичить 85% його дизайнерських рішень.

До речі, вже можна побачити, що стійки кузова в серійної версії трохи товщі, ніж у концепт-кара, а задні колісні арки не так сильно «врізаються» у двері.

Базою для Cadillac Lyriq стала нова модульна платформа GM Ultium, розрахована на застосування електроприводу. Електромобіль отримає 1 або 2 двигуни і, відповідно, задній або повний привід. Ємність акумулятора становить 100 кВт/год, чого вистачить на 480 км пробігу.

Серійне виробництво Cadillac Lyriq почнеться в 1-му кварталі 2022 Орієнтовна ціна електромобіля – від 60000 доларів.