Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение после ДТП в центре Москвы

Блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль) предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения (ПДД) после ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Сергея Жорина.

Правозащитник сообщил, что обвинение выдвинуто в соответствии с частью 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет колонии.

Бил признал, что находился за рулем в момент аварии, рассказал адвокат.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в ДТП с участием блогера москвичка Мария Артемова вышла из комы. Об улучшении состояния жертвы аварии рассказал ее муж, подчеркнув, что в ее состоянии наблюдается положительная динамика. Другие подробности самочувствия пострадавшей пока неизвестны.

1 апреля Эдвард Бил устроил в Москве ДТП с участием пяти автомобилей. Тверской суд Москвы не арестовал блогера, но ему запрещено выходить из дома, пользоваться телефонной связью и интернетом, управлять транспортным средством и участвовать в массовых мероприятиях.