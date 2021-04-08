Суд отменил домашний арест Олегу Навальному и Любови Соболь

Мосгорсуд изменил меру пресечения юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, брату основателя организации Олегу Навальному, а также муниципальным депутатам Константину Янкаускасу и Людмиле Штейн, которых обвиняют в нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Адвокаты пояснили, что обвиняемым отменили домашний арест, избрав вместо него запрет определенных действий. Теперь им нельзя покидать место жительства в период с 20:00 до 6:00.

В конце марта сообщалось, что Любовь Соболь нарушила домашний арест. По словам юриста Владимира Воронина, она посещала службу в храме рядом с домом.

Всего по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированной акции в Москве проходит 10 человек, большинство из них были заключены под домашний арест.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, на мероприятии 23 января была выявлена угроза возникновения очередного очага распространения коронавируса. Среди участников акции заметили 19 горожан, которые имели положительный тест на коронавирус и в это время должны были находиться на самоизоляции.