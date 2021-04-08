В этом году ТДСК построит 8 детсадов. Опять по сговору?

За 2021 год Томская домостроительная компания намерена построить 8 детских садов. По национальной программе им выделено более 1,7 миллиарда рублей. Неужели Александр Шпетер снова воспользовался своим положением?

Напомним, 5 ноября 2019 года, после проведения аукциона, администрация Кожевниковского района и ООО «СМУ ТДСК» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию детского садика. 19 ноября компания получила разрешение. Однако УФАС установило, что ещё 22 июля 2019-го администрация выделила «СМУ ТДСК» около 300 тысяч рублей на подготовку земельного участка. Примерно тоже самое произошло и с «СУ ТДСК». Теперь компаниям грозят огромные штрафы: «СМУ ТДСК» – 59 миллионов рублей, а «СУ ТДСК» – 41 миллион рублей. Они, разумеется, всё отрицают. Более того, хотят оспорить решение УФАС в Арбитражном суде.

«СУ и СМУ не могли заранее предположить победу и тем более влиять на результаты торгов, разыгрываемых на электронных площадках. Работы по подготовке строительных площадок, которые начались до оглашения итогов торгов, в компании оценивают как осознанный предпринимательский риск. В случае победы конкурентов предприятия холдинга не могли рассчитывать на компенсацию расходов, понесенных в ходе досрочной подготовки строительных площадок. Тем не менее для своевременного завершения стройки, ведущейся в рамках национального проекта, с учетом сложных климатических и логистических условий был выбран рисковый вариант действий», – сказал представитель ТДСК.

Осознанный предпринимательский риск… Ага, так мы и поверили. Александр Шпетер и его прислужники никогда не рискуют прибылью. Как, в общем-то, и любые крупные компании. Это глупо. Но ещё глупее – оправдываться таким образом.

И вот ТДСК берётся за возведение ещё 8 детских садов. Уже начались работы в Октябрьском районе на Иркутском тракте, 153/3 и улице Высоцкого, 16. Предполагается, что к 1 сентября 2021 года они будут готовы.

Первый сад рассчитан на 220 мест (три ясельных и шесть дошкольных групп). Пищеблок, медблок, санитарно-бытовые помещения, зал для музыкальных занятий, игровой зал и прочее. Второй сад рассчитан на 145 мест (две ясельные и четыре дошкольные группы). На объекте завершены все свайные работы и идет монтаж каркаса здания.

«Здесь, на территории Октябрьского района, в зонах перспективной жилищной застройки в скором времени появятся современные, красивые по дизайну, построенные с применением энергосберегающих технологий детские дошкольные учреждения. На объектах, на которых мы побывали сегодня, работы ведутся по плану. Подрядные организации, представляющие холдинг ТДСК – это надежные, проверенные партнеры, которые, нисколько не сомневаюсь, выполнят все свои контрактные обязательства в срок. Подразделения городской администрации будут оказывать им в этом максимальную помощь», – пропел дифирамбы застройщику исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер.

Также детсады появятся по улице архитектора Василия Болдырева, 13 (145 мест); улице Демьяна Бедного, 4а (220 мест); улице Ивановского, 18 (220 мест); улице Ивановского, 18а (145 мест); улице Академика Сахарова, 46 (145 мест); улице Ивана Черных, 73 (145 мест).

Впечатляет. Размах нешуточный. И, тем не менее, опыт нам подсказывает, что без коррупции тут не обошлось. Глава ТДСК – депутат облдумы, поэтому ему легко выбивать проекты для собственного бизнеса. Шпетер откровенно пользуется своим положением. В Законе Томской области говорится: «Депутат Думы обязан соблюдать ограничения, установленные федеральным законодательством, в том числе не вправе: б) использовать свой статус для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий». Так-то. Вообще, почему народный избранник занимается предпринимательской деятельностью? Причём, не сеть шаурмечных держит, а возглавляет, наверное, самую прибыльную томскую компанию.

Томская домостроительная компания (ИНН 7014036553, ОГРН 1027000761040) – советская и российская строительная организация сибирского региона, является крупнейшим застройщиком в Томске и Томской области. Компания создана в 1963 году, головной офис расположен в Томске.

Холдинг ТДСК состоит из 23 предприятий, обеспечивающих полный цикл проведения профильных работ: от проектирования и производства строительных материалов до обеспечения телекоммуникациями и жилищно-коммунального обслуживания сданных объектов.

Особенностью компании, является практика возведения целых жилых микрорайонов (Радонежский, Зеленые Горки, Южные Ворота и другие).

Размер уставного капитала 77 573 149,00 рублей. За 2019 год доход организации составил: 5 994 844 000,00 рублей, расход 5 471 274 000,00 рублей.

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