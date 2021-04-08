Джамала стала блондинкою для нової фотосесії

Українська співачка і актриса кримськотатарського походження Джамала позувала в образі ефектної блондинки в новій фотосесії. Повідомляє obozrevatel.com.

Відповідні знімки знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Так, на ній була коротка сукня, біла накидка, а завершували образ коричневі черевики і гетри молочного кольору.

Також для цієї зйомки виконавиця кардинально змінила зачіску: її каштанове волосся перетворилися в яскравий блонд.

“Я, напевно, уявляла себе в якомусь фільмі Педро Альмодовара”, – підписала свіжі кадри зірка.