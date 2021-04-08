ВЭБ ответит Ананьевым Фроловым

Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Москве , в «Национальной компьютерной корпорации» начался корпоративный конфликт: семья Калининых хочет выкупить доли у партнеров — Леонида Гольденберга и Евгения Лачкова. Но те, в свою очередь, хотят продать совокупно 64% компании совладельцу группы Astra Linux Денису Фролову , который также планирует получить контроль в производителе процессоров «Байкал», вероятно, в интересах ВЭБ.РФ и Минпромторга. Сделка позволила бы бизнесмену создать один из крупнейших холдингов на рынке микроэлектроники и систем хранения данных и получить преимущество у госзаказчиков. Во всей этой истории «маячит» след скандальных братьев Ананьевых, которые, как кажется, сошлись в схватке за актив с Фроловым, после того как на сторону последнего «переметнулся» Гольденберг.

Первый вице-президент «Национальной компьютерной корпорации» Алексей Калинин (его отцу, Александру Калинину, принадлежит 33% компании) заявил, что его семья планирует консолидировать корпорацию, выкупив доли у партнеров. В первую очередь Калинины хотят получить ООО «Группа Аквариус» — крупного производителя компьютерного оборудования, серверов и систем хранения данных. Партнеры по бизнесу, при этом, рассматривают вариант передачи долей в пользу Фролова, однако Калинин, как акционер, имеет преимущественное право выкупа.

Кроме того, в ближайшие дни гендиректором «Аквариуса» будет назначен Дмитрий Трошенков, который ранее возглавлял «Техносерв» — крупную ИТ-компанию, ранее подконтрольную Алексею Ананьеву. По словам самого Калинина, такое кадровое решение нужно, чтобы усилить менеджмент компании в связи с новой стратегией развития. Однако, как кажется, «усиливают менеджмент» для борьбы с Фроловым, на сторону которого мог встать Леонид Гольденберг, владеющий 32% НКК.

Некогда Гольденберг также трудился в «Техносерве» на пару с Ананьевым, будучи техническим директором. Позднее права на бренд достались Гольденбергу, так как тот остался на рынке персональных компьютеров, а братья Дмитрий и Алексей Ананьевы решили заняться «большими вычислительными машинами». Однако ж, по слухам, они продолжали работать через бывшего партнера.

По всей видимости, не так давно с Гольденбергом у них мог произойти «раскол». Возможно, из-за того, что братья сдали позиции после того, как в 2019 году на них было заведено уголовное дело о крупной растрате в «Промсвязьбанке» в составе организованной группы, писал BBC (признано иноагентом на территории РФ).

Летом прошлого года, по информации РБК , в рамках дела о картельном сговоре владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин был отправлен под домашний арест. Позднее появились еще два фигуранта — вице-президенте по стратегическому развитию компании «ПК Аквариус» («дочка» НКК) Владимир Пискунов и совладелец «Бизнес компьютерс групп» Дмитрий Кувшинников.

Дело в том, что еще в августе 2017 года ФАС установила, что группа «Производственная компания «Аквариус» и НКК, а также «Бизнес компьютерс групп» и «АМИ-нетворк» заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цены на аукционе на поставку системных блоков для ГАС «Выборы» и ряде других аукционов. Тогда же антимонопольщики отправили материалы в МВД, но вопрос о возбуждении уголовного дела был решен только в 2020. Как раз тогда, когда Гольдберг вероятно решил встать на сторону Фролова, чтобы через него «подмаслить» ВЭБу и Минпромторгу? То, что уголовное дело коснулось лишь Калинина, но Гольденбергу ничем не аукнулось кажется, как минимум, подозрительным.

Фролов создает «гиганта»?

Примечательно, что параллельно с вышеуказанными событиями стало известно, что господин Фролов приобретает как минимум 25% в «Байкал Электроникс» и действовать может в интересах ВЭБа и Минпромторга. До него среди интересующихся «Байкал Электроникс» называли ВЭБ.РФ, сейчас же госкорпорация отказывается как-либо комментировать сделку.

А Денис Фролов напрямую связан с ВЭБом: он занимает должность гендиректора в «НМ-Тех», учредителем которой числится госбанк. Как писал «Коммерсант» , в июле 2020 года «НМ-Тех» за 355 млн рублей получило контроль над предприятием экс-министра связи Леонида Реймана. При том возможно сделано это было не совсем прозрачным способом.

Компания Реймана «Ангстрем-Т» сейчас находится в процессе банкротства. Мероприятие было запущено как раз по требованию ВЭБа за долги в 815 млн евро. При этом сам Рейман называл банкротство актива «ошибочным сценарием». Изначально существовала договоренность, что этот процесс не будет запущен. Сейчас же ВЭБ вдруг резко изменил свою позицию: якобы имущество выкупается для того, чтобы позднее передать его государству.

Вероятно, и «Байкал Электроникс», и «Национальная компьютерная корпорация», и «Ангстрем-Т» нужны именно ВЭБу. А если точнее — самому главе госкорпорации Игорю Шувалову, а также главе Минпромторга Денису Мантурову. В пользу этой версии говорит несколько фактов.

Дело в том, что Фролов сотрудничает и с Минпромторгом. Так, подконтрольное ему ООО «Лассард» плотно «сидит» на господрядах, а самые щедрый заказ ему выдало именно ведомство Мантурова.

При этом самого Мантурова недоброжелатели считают причастным к уголовной истории вокруг «Байкал Электроникс». По информации «Коммерсанта» , руководителя предприятия Всеволода Опанасенко и нескольких сотрудников МВД сейчас подозревают в мошенничестве с госконтрактами. И пока Опанасенко находится под арестом, его фирму, как кажется со стороны, пытались довести до банкротства.

Минпромторг в августе прошлого года подал иск в Арбитражный суд Москвы на «Байкал Электроникс», требуя взыскать с конторы 500 млн рублей за задержку запуска производства российских микропроцессоров Baikal-M, следует из картотеки арбитражных дел . Тогда заговорили о том, что в случае, если министерство выиграет дело, предприятие ждет неминуемое банкротство.

Согласно картотеке арбитражных дел , иск к Опанасенко также подал ВЭБ — госкомпания требовала с него аж 1,5 млрд рублей. Впрочем, его оставили без удовлетворения.

И как тут не вспомнить, что у самого господина Опанасенко имеется совместный с ВЭБом актив — АО «Т-Платформы» на 25% принадлежит госбанку. И ранее уже были разговоры о том, чтобы передать 100% организации ВЭБу. Как писали «Ведомости» . в прошлом году обсуждалась передача предприятия «НМ-Теху» якобы для финансового оздоровления фирмы. А за «НМ-Техом» стоит как раз-таки хорошо знакомый нам Фролов.

В истории «Т-Платформы» всплывает имя еще одного видного персонажа — министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Дело в том, что Опанасенко оказался в застенках СИЗО из-за контрактов с МВД, и ведомство являлось одним из основных клиентов «Т-Платформы». При этом сотрудничество в какой-то момент стало упираться в какие-то тяжбы и казалось, что осваивается не компьютерная техника, а деньги. В июне 2020 года МВД также подало иск к Опанасенко на 350 млн рублей, писал «Коммерсант» .

Все выглядит так, будто бы на Опанасенко стали «давить» со всех сторон. Может ли подобная история сейчас повторяться с Калининым, который уже с лета сидит на домашнем аресте? А, учитывая, что к его активу после этого начал подбираться Фролов, все это не кажется простым совпадением.

Фролов уже контролирует 80% в ООО «Русбиттех Астра», в которые входит разработчик отечественной операционной системы ГК Astra Linux, и владеет 80% в группе компаний по производству светотехнического оборудования «Вартон». По словам экспертов, если в один холдинг войдет разработчик отечественных процессоров «Байкал» и производитель серверов и СХД «Аквариус», такая структура может получить серьезное преимущество на рынке госзаказа. А значит, вероятно стоящие за Фроловым Шувалов и Мантуров смогут удобно обосноваться у бюджетной «кормушки», задвинув подальше Ананьевых, сдавших свои позиции?

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