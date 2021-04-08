У Києві аферист ошукав десятки людей за допомогою фейкового інтернет-магазину

У Києві 19-річний юнак організував шахрайський інтернет-магазин з начебто брендовим одягом, який продавався через соцмережу Instagram.

Хлопець в такий спосіб у період 2020-2021 років ошукав 29 громадян на понад 70 тисяч гривень. За заволодіння коштами під виглядом онлайн-продажів столична прокуратура оголосила йму підозру.

Оголошення про продаж одягу та взуття юнак робив в соцмережі, після оплати за товар, аферист отримані кошти перераховував на банківські карти знайомих та знімав через різні банкомати у Києві. Товари замовникам при цьому не відправлялись.

За місцем проживання 19-річного афериста проведено обшук, під час якого вилучено мобільні телефони, Sim-картки кількох мобільних операторів, рамки від вже використаних Sim-карток з абонентськими номерами, комп’ютерну техніку, банківські картки, пневматичну зброю та інші речові докази.

За вчинене молодику загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.