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Аліна Гросу відповіла на чутки про роман з Віталієм Козловським

08.04.2021

Аліна Гросу та Віталій Козловський знайомі вже дуже багато років. Їхні стосунки почалися, коли співачка була ще зовсім юною дівчиною. Незважаючи на те, що артистці на той момент було 14-15 років, їй все одно приписували роман з колегою, який на 11 років старший. Нарешті, зірка зізналася, чи було у неї щось із співаком. Повідомляє today.ua.

Аліна Гросу та Віталій Козловський знайомі ще з часів проєктів “Караоке на Майдані” і “Шанс”. Перший час дівчина сприймала артиста, як “дядьку Віталіка” і вже пізніше їх відносини переросли в дружбу. Співак був присутній на всіх днях народження колеги, а вона, відповідно, на його. В результаті в ЗМІ з’явилися чутки про їхній роман. І ось через деякий час Аліна Гросу розставила всі крапки над “i”, зазначивши, що вони з Козловським всього лише друзі.

“Я до нього як до трохи старшого ставлюся. Він мені в першу чергу старший колега і друг. Його по-іншому не можу сприймати”, – заявила співачка.

На сьогоднішній час виконавиця закохана і щаслива – Аліна Гросу не приховує своїх відносин з російським актором Романом Полянським. У той же час співачка зізналася, що і у Віталіка хтось є.

“Зараз з ним постійно така симпатична дівчина знаходиться. Мені здається, що між ними відносини. Я готова друге весілля влаштувати, щоб він зловив або підв’язку, або букет, щоб він тільки одружився”, – говорить зірка.

Тим часом Віталій Козловський уже був присутній на одному весіллі Гросу. Українська зірка влаштувала шикарне торжество в Італії з російським бізнесменом Олександром Комковим. Тоді на церемонії також були присутні Ірина Білик, Діма Коляденко, Павло Зібров та інші відомі особистості – друзі родини Аліни Гросу.

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