Мазепин и Мантуров: президентства не будет политические амбиции двух «М» умеряет уголовщина, финансовое фиаско и профессиональный интерес ФСБ

Минпромторг уверенно выходит в лидеры среди федеральных органов исполнительной власти по количеству скандалов, связанных с уголовными делами против его высокопоставленных управленцев.

Только за последние две недели арестованы Гериев и Бандуров, руководящие сотрудники департамента судостроения, а также Серватинский, глава ключевого департамента металлургии и стройматериалов.

Эти задержания продолжили серию уголовных неприятностей, которую с начала прошлого года организовали для министра Мантурова сотрудники ФСБ. И, сколько бы ни ссылался министр на то, что «у других еще хуже», тенденция прослеживается четкая: Мантуров попал в долговременные разработки правоохранительных органов. Произошло это не случайно: многочисленные скандалы и факты, свидетельствуют, что деятельность министерства насквозь пронизана коррупционными связями. А сам Мантуров практически не скрывает вызывающей роскоши и многомиллиардной собственности своей семьи.

Однако движущая сила активности ФСБ и СК — не только и не столько в этих фактах. Мантурова и его покровителей подвело ложное чувство собственного величия и безнаказанности, когда они начали планировать свои действия в канун так называемого «трансфера власти».

Чемезов, Прохоров, в определенной мере Сергей Иванов пришли к мнению, что Мантуров — лучший кандидат, который может сменить Путина в 2024. У конкурирующих группировок — нефтяников Сечина, газовиков Миллера, силовиков Патрушева, разнокалиберных олигархов и «семейных» Волошина-Чубайса и близко нету молодого, состоятельного и в меру харизматичного персонажа.

Вероятно, такие перспективы оценили некоторые из перечисленных конкурентов. И предоставили возможность сделать выводы следственным бригадам. Стоит ожидать, что в ходе расследования — а в перечень оперативно-технических мероприятий уже включены действия по аппарату Мантурова, Чемезова и их родственников — выплывут новые любопытные подробности.

Дело в том, что Мантуров- Чемезов наметили решить проблему власти комплексно. И геополитически — нового президента России должен усилить новый президент Белоруссии. С перспективой глубочайшей интеграции двух стран. Экономическая подоплека сего действа — активы Мантурова и его союзников пополнятся очень неплохими промышленными мощностями Белоруссии, передачу которых будет гарантировать её новый глава.

На этот пост претендует уроженец Белоруссии Дмитрий Мазепин, белесоватый блондин вполне эсэсовского вида, давний партнер Мантурова-Чемезова. Последний возглавляет совет директоров в мазепинском «Уралкалии». В президенты РБ олигарх метит не от хорошей жизни. Ухватив мощные промышленные активы (Уралкалий и Уралхим), Мазепин не смог их поддержать и развить в силу непрофессионализма и отсутствия управленческих качеств. Многократно заложенные в банках под кредиты в 300 миллиардов рублей, заводы балансируют на грани банкротства, а Мазепин в одночасье может потерять все свои активы. В таких условиях он использует единственный способ, в котором имеет опыт — рейдерство. В России олигарх уже десять лет пытается захватить прибыльный Тольяттиазот. Это ему сделать не удается по простой причине — претензии Мазепина настолько незаконны, что даже при всех стимулах суды не могут решить дело в его пользу.

Хотя Мазепин постарался на славу. Черным налом, который поступает через подконтрольные ему портовые терминалы в Риге и Венспилсе, он скупил всех самарских силовиков и прокуратуру. И это было бы очень похоже на обычную для России коррупцию людей, имеющих силовой и административный ресурс, если бы не одно но.

А в Белоруссии Мазепин претендует на Беларуськалий — родственно-конкурентное Уралкалию предприятие. В отличие от последнего сохранившее производственный потенциал и успешно реализующее удобрения по всему миру. Эти исправно работающие заводы, по замыслу Мазепина, вытащат из долговой ямы его промышленные активы, им же доведенные до ручки. Но для этого надо самую малость: продвинуть Мантурова вперед и вверх. И самому переехать в минский Дворец Независимости.

Мазепин с энтузиазмом взялся за белорусское направление. Начал «подогревать» через своих трейдеров в Европе протестное движение в Белоруссии с целью расшатать позиции Лукашенко, одновременно предлагая себя на роль главы «переходного комитета национального спасения».

Когда не удалось это сделать наскоком, раскрутив летние массовые беспорядки, начал реализовывать долговременную стратегию, оплачивая «аналитический центр оппозиции» в Вильнюсе и его пиар-мероприятия. Убрал с поста секретаря Союзного государства Григория Рапоту, генерал-полковника внешней разведки, наставника Путина в ГДР. Рапота имел неосторожность резко высказаться против продвижения кандидатуры Мазепина на белорусском направлении. А равно и против его планов «реорганизовать» Беларуськалий под предлогом углубления экономик братских государств.

Весьма перспективной, как следует из наработок аналитиков Мазепина, является идея соединить усилия белорусской и российской несистемной оппозиции. С её лидерами — Навальным, Пономаревым, Гудковым олигарх опосредованно поддерживает отношения много лет, готовя для момента «Ч», когда будет востребована «массовая поддержка населения».

А ведь это уже тянет на подготовку масштабного государственного переворота с использованием доступных финансовых ресурсов. В истории страны был уже такой человек – Михаил Борисович Ходорковский. Тоже работал с размахом, в долгую, аккумулируя активы и полититческие ресурсы.



Комплексная задача обновить высшие эшелоны власти в Москве и Минске таким образом по замыслу двух «М» (Мантуров+ Мазепин) будет гарантирована двойным потенциалом объединенной российско-белорусской оппозиции.

Подумал Мазепин и о связях с «цивилизованным миром» на случай возможных провалов. По его настоянию в совет директоров Уралкалия были введены граждане зарубежных государств — американец Остлинг, немец Вульф и француз Мане. Из них по меньшей мере один, Вульф, имеет биографию с «црушными» признаками, являясь выпускником университета Нью-Гемпшир по специализации русский язык и политология. Известен исследованиями в области «цветных революций» по технологиям Джина Шарпа.

Не менее любопытен и Остлинг — он закончил иезуитский университет в Фордхэме, который традиционно поставляет кадры для американских спецслужб для работы в третьих странах.

Мане возглавляет типичную отмывочную контору в люксембургском офшоре, через которую проходит финансирование белорусской оппозиции. А также спонсирование латвийского профашистского «Национального объединения» в обмен на лояльность по отношению терминалов в портах Риги и Вентспилса, которые принадлежат Мазепину.



Но в целом план двух «М» довольно продуман и мог бы стать реальностью. Однако сегодня рецензию на его качество выносит ФСБ. При поддержке очень многих оппонентов Чемезова, Мантурова и белорусского «довеска». Так что финал может быть весьма неожиданным.

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