Дети помощника главы АП купили квартиры в новом доме премиум-класса

Сын и дочь помощника руководителя администрации президента Кирилла Молодцова в прошлом году стали владельцами элитной недвижимости, выяснил The Insider.

При этом на имя сына чиновника квартира была приобретена сразу после достижения им 18-летия: это избавит отца от необходимости декларировать покупку.

В 2020 году, согласно выпискам из Росреестра, собственниками квартир в ЖК «Малая Ордынка 19» стали Молодцова Елизавета Кирилловна и Молодцов Игорь Кириллович. Так зовут детей помощника главы администрации президента (АП). Позволить приобрести дорогую недвижимость на личные средства они вряд ли могли.

«Малая Ордынка 19» — это новый клубный дом премиум-класса, располагающийся в историческом центре Москвы. Средняя цена за квадратный метр в этом жилом комплексе составляет, по данным ЦИАН, более 1 миллиона рублей. Совокупная площадь двух квартир младших Молодцовых — 161 м².

Елизавете Молодцовой 25 лет. По данным The Insider, она трудоустроена в фирму матери «Танк-Ярд». Годовой доход девушки, по данным на год, предшествующий покупке, составлял всего 558 тысяч рублей.

Игорю Молодцову в мае прошлого года исполнилось 18 лет. А владельцем элитного жилья он стал уже на следующий месяц. Это позволит его отцу не отчитываться об источнике происхождения средств на приобретение недвижимости. Собственных же доходов до наступления совершеннолетия сын чиновника не имел.

В Госдуме неоднократно возникали инициативы по введению декларирования доходов взрослых детей госслужащих. «Почему-то считается, что на маленьких детей нужно подавать декларацию, а на взрослых нет. Мы считаем, что должны все ближайшие родственники чиновников подавать такие декларации», — заявлял лидер СР Сергей Миронов. Недавно с аналогичным предложением выступил Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко». По его мнению, сейчас чиновники используют своих детей старше 18-ти как номиналов.

Кирилл Молодцов до перехода в АП на позицию помощника Антона Вайно в течение пяти лет занимал должность заместителя министра энергетики РФ. Последний раз он декларировал личный годовой доход в размере 12 млн рублей.

theins.ru