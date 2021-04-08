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На березі річки в Обухівській ОТГ виявили сміттєзвалище з трупами тварин

08.04.2021

У селі Григорівка, що на Обухівщині, знаходиться величезне сміттєзвалище, яке забруднює річку Красна

Про це повідомляє інформаційний портал “Моя Київщина” із покликанням на “Главком“.

Уже не перший рік мешканці села докладають зусиль, щоб врятувати водойму від знищення. Люди скаржаться, що біля річки знаходиться звалище і “ферма”, де бігають свині та кози, а їх природні спорожнення стікають у воду через вириті траншеї.

На звалищі також виявлені тіла мертвих тварин. У повідомленні також зазначається, що площа сміттєзвалища близько 1 га. Екоактивісти викликали поліцію та написали заяви.

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