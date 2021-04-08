В суде по делу Флойда представили новое видео: мужчина мог умереть не от действий полицейского

В США адвокат полицейского Дерека Човина, которого обвиняют в гибели Джорджа Флойда, представил в суде новое видео. Эти кадры показывают, что офицер на самом деле не душил Флойда коленом, как считалось ранее.

Об этом сообщает Forbes.

Представленное в суде видео было снято нагрудной камерой одного из полицейских, принимавших участие в задержании Флойда. На кадрах можно увидеть, что колено полицейского упирается не в шею Флойда, как прежде считалось, а в его спину.

Сообщается, что это не отменяет результатов судмедэкспертизы, согласно которым, причиной смерти Флойда стала гипоксия. Независимый врач-эксперт на суде предположил, что удушение могло произойти из-за того, что Флойд употреблял наркотики, которые были обнаружены в его крови.