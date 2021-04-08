Веревский спрятал концы в воду

В конце марта Хозсуд Киева отказал “Укрэксимбанку” в иске к ФГВФЛ касательно организации продажи активов наливного порта под Одессой.

“Укрэксимбанк” подал в Хозсуд Киева иск об отмене решения №643 от 22.03.2019 об организации условий продажи активов “Дельта Банка”. Речь идет о продаже на аукционе прав требования долгов ПАО “Ильичевский масложировой комбинат”, ОАО “Одесский масложировой комбинат” и ООО “ПКФ” Олир “ЛТД”. В обеспечении выданных им в начале нулевых кредитов находились 39 тыс. м промышленной недвижимости (масложировой комбинат с оборудованием) и земельный участок (площадь 8,6 га) в г. Черноморск.

По данным прокуратуры, активы контролировал экс-первый зам главы совета директоров “Дельта Банка” Виталий Масюра. В свое время именно “Дельта” кредитовала этот бизнес, потом он был заложен в НБУ и “Укрэксимбанке”. В 2018 году суды сняли арест с активов и расчистили дорогу ФГВФЛ к продаже их на аукционе, чтобы за вырученные деньги рассчитаться с госбанком и НБУ.

6 марта 2019 года состоялся аукцион на государственной площадке Prozorro.sale. В ходе торгов киевское “ФК “Скай” предложило 215 млн грн, “Инвестохиллс Веста” Андрея Волкова – 233 млн грн, а “Фингрупп Фактор” (владелец Василий Астион) – 897 млн грн. Финальным предложением “Скай” перебил конкурентов – 906 млн грн.

Бенефициар победителя – Андрей Веревский. Это экс-нардеп и один из богатейших аграриев страны, владеющий холдингом “Кернел” – пятым производителем подсолнечного масла в мире.

Однако платить столь большие деньги за актив Андрей Михайлович не захотел. Окружной административный суд г. Киева по иску ТОВ “ФК “Октант”, которое не принимало участие в торгах, отменил результаты аукциона. А через 4 месяца, на новом аукционе, победу снова одержала “ФК “Скай”, однако на этот раз ее предложение равнялось всего 182,5 млн грн, а конкурентов по сути – не было.

В ФГВФЛ расценили это как “читерство” и что “Скай” целенаправленно отпугивало остальных желающих от актива, создавая его судебную токсичность. ФГВФЛ отказался признавать результаты последнего аукциона. На что компания Веревского подала в суд с требованием подписать с ней договор.

В декабре 2020 год “ФК “Скай” выиграла Хозсуд Киева, в феврале 2021 года – защитила позицию в апелляции. По данным “ОЛИГАРХА”, 31 марта Верховный суд Украины отказал в открытии кассации госструктурам. А за пару дней до этого, Хозсуд Киева, отказал “Укркэсиму” в иске к ФГВФЛ об отмене условий продажи, заявив попутно, что не давал на это свое согласие.

Иск можно рассматривать как последний шанс зацепиться хоть за какую-то возможность, ведь в официальном пресс-релизе Фонда они с госбанком выступает на одной стороне.

“В этом деле фактически лишает сразу три государственные институты: Национальный банк Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и собственно АО “Укрэксимбанк” возможности вернуть практически миллиард кредитных средств”, – приводилась в релизе ФГВФЛ цитата советника председателя правления АО “Укрэксимбанк” Александра Калиниченко.

Надежд на правоохранителей, которые должны были заметить, как у государства из-под носа забрали активов “за три копейки”, также нет: еще в 2019 году Государственное бюро расследований по факту продажи по заниженной цене активов открыла уголовное производство №62019000000001107, но с тех пор результата нет.

Так что дорога “Кернела” в порт фактически расчищена. А учитывая то, что “Кернел” в последние пару лет активно переваливает свое подсолнечное масло на одном из крупнейших в стране наливных портовых терминалов Olir Resources (“Олир Резорсиз” – физический актив “Ильичевского масложирового комбината”), которым, по сведениям участников рынка, управляет сторона Масюры, эта сделка согласована всеми сторонами. За исключением, как обычно, представляющих государство.

oligarh.media