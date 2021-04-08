В Киеве банда разгромила и ограбила кафе, бросив на продавщицу холодильник

В Киеве банда молодчиков разгромила и ограбила кафе. За совершенное им грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает APnews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Инцидент произошел 5 апреля в столичном районе Поздняки. Распылив в лицо продавщицы газовый баллончик, преступники выбили двери и проникли в помещение, в котором в то время проводилась инвентаризация.

Внутри они продолжили наносить телесные повреждения потерпевшей, и, бросив на нее холодильник, стали крушить все вокруг. После этого они достали деньги из кассы и скрылись.

Впоследствии правоохранителям удалось установить личности троих нападавших. Сейчас двум из них сообщено о подозрении. На данный момент решается вопрос об уведомлении о подозрении третьему участнику событий. В ближайшее время прокуратура будет добиваться ареста грабителей.

За совершенное им грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.