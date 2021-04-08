Бывший муж Лорак откровенно рассказал о разводе и новой пассии

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу признался, что после развода с супругой у них был очень сложный период. Как оказалось, артистка даже не хотела контактировать с экс-возлюбленным.

Мужчина заявил, что ему было грустно, так как «15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи».

Такими подробностями экс-супруг Лорак поделился в интервью программе «Викриття» на YouTube-канале Kyiv LIVE (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Налчаджиоглу рассказал, что после расставания в его жизни началась перезагрузка. Сейчас он занимается продажей косметики и развивает свой второй бизнес – организовывает концерты для популярных исполнителей.

«Сейчас я считаю себя счастливым человеком. Моя дочь здорова, я здоров, мои близкие здоровы», – отметил мужчина.

На данный момент Налчаджиоглу общается с дочерью Софией в основном онлайн по три раза каждый день. Девочка записывает голосовые сообщения папе, а в обед и вечером звонит по видеосвязи.



Отметим, что теперь бывший муж Лорак встречается с 24-летней визажисткой Лилией. Налчаджиоглу добавил, что он кардинально решил изменить свою жизнь и уверен, что эти отношения навсегда.

