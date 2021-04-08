Стала відома вартість ремонту Xiaomi Mi 11 Ultra

Офіційний магазин Xiaomi Mall опублікував прайс-лист на післягарантійний ремонт флагманського смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra, який надійшов у продаж минулого тижня. Найдорожчим компонентом Xiaomi Mi 11 Ultra є материнська плата. Вартість заміни материнської плати становить майже 370 доларів. додає, що смартфон Redmi K40 стартує з позначки 305 доларів.

Модуль дисплея також є досить дорогим, його заміна коштує 252 долара, а вартість заміни блоку основної камери становить 210 доларів. Заміна акумуляторної батареї коштує 27 доларів, задня панель смартфона оцінена в 64 долара. Фронтальна камера коштує 13 доларів.

Варто відзначити, що Xiaomi 11 Pro і Xiaomi 11 Ultra в Китаї продаються з сервісною програмою MiCare. Протягом двох років користувачі мають права двічі поміняти поламаний екран, а також відремонтувати інші пошкодження пристрою. Однією з головних особливостей Xiaomi Mi 11 Ultra є додатковий екран, розташований в блоці основної камери на задній панелі.