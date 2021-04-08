Сын главы Минфина Силуанова создал фирму по производству стелек. За месяц до этого ведомство предложило не облагать их НДС

Министр финансов РФ Антон Силуанов уличен в неприкрытом использовании служебного положения для помощи бизнесу сына

В прошлом году 22-летний Герман Силуанов, сын министра финансов Антона Силуанова, создал ООО «Русмед». Эта фирма занимается торговлей ортопедическими изделиями, в частности стельками. Как пишет The Insider, что за месяц до того, как компания была учреждена, Министерство финансов РФ предложило освободить ортопедические стельки от уплаты НДС.

Согласно сведениям из базы данных «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русмед» была учреждена в ноябре 2020 года. Пополам ей владеют Герман Силуанов и Иннокентию Подобед, который приходится сыном известному челябинскому бизнесмену Владиславу Подобеду. Последний владеет двумя компаниями – ООО «Докторорто» и ООО «Докторорто-Обувь», которые производят в обувь, в том числе ортопедическую, а также продают медицинские изделия.

В октябре 2020 года, за месяц до создания ООО «Русмед», возглавляемое Антоном Силуановым Министерство финансов РФ, выступило с инициативой о том, чтобы прекратить облагать налогом на добавленную стоимость составные части протезов, а также ортопедические стельки.

Ранее The Insider выпустил расследование, в котором говорилось о том, что 33-летняя подруга Антона Силуанова Ольга Хромченко владеет долями в крупных проектах, на которые выделяются бюджетные средства. В частности, у Хромченко имеется 33%-ная доля в ООО «Русдор-Финанс», дочерние структуры которого возводят платные дороги в Московской области по концессионным соглашениям с государством. В третьем квартале текущего года на это будет выделено почти 35 миллиардов бюджетных рублей. Все эти проекты проходят одобрение в Министерстве финансов РФ.