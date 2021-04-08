Повінь – зміна системи

Menu
Close

«Лига безопасного интернета» попросила МВД проверить интервью Дудя на пропаганду наркотиков

09.04.2021

Организация «Лига безопасного интернета» попросила Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД проверить одно видео журналиста Юрия Дудя, так как увидела в нем «пропаганду запрещенных веществ».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

Как заявили в Лиге, которую возглавляет Екатерина Мизулина, член Общественной палаты и дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной, волонтеры «обнаружили пропаганду наркотиков в одном из интервью»: «В связи с этим организация обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Организация просит провести проверку фактов распространения запрещенной законом информации», — говорится в сообщении. О каком именно интервью идет речь — не уточняется.

Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья, недопустимо, уверена Мизулина: «Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки. », — утверждает директор Лиги. В организации заявили, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков» может оказать «деструктивное воздействие» на здоровье и развитие несовершеннолетних.

Екатерина Мизулина отметила, что пропаганда наркотиков и психотропных веществ через интернет запрещена ч. 1 ст. 46 закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и ст. 6.13 КоАП. Сам Дудь пока не прокомментировал эту жалобу.

Ранее «Лига безопасного интернета» обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении рэпера Моргенштерна из-за «возможной пропаганды наркотиков в детской среде». Также в Лиге, комментируя замедление работы соцсети Twitter Роскомнадзором, уверяли, что это наиболее работоспособная мера «в ситуации с нарушением социальной сетью российского законодательства».

«Лига» была основана в декабре 2010 года крупнейшим миноритарием «Ростелекома» Константином Малофеевым

Читайте також:   Дочка вбитого іранського генерала звернулася до Трампу

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *