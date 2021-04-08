Экс-военного прокурора Украины Анатолия Матиоса разыскивает ГБР

Экс-главный военный прокурор ГПУ Анатолий Матиос

Матиоса хотят допросить в рамках уголовного дела о превышении им служебных полномочий

Государственное бюро расследований разыскивает бывшего военного прокурора Анатолия Матиоса для проведения допроса в рамках уголовного дела о превышении им служебных полномочий.

К слову, пока по делу Матиоса идут следственные действия, он совместно с группой прокуроров путем подлога документов получил адвокатские корочки, а о чем Вести писали в материале «Адвокаты из гастронома. Как Матиос и его прокуроры стали «законниками».

Поэтому возможно, детективам ГБР стоит начать поиски фигуранта уголовного дела Матиоса с города Луцка, где на проспекте Грушевского, 4а в гастрономе «Акрополь».