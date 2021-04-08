Прокуратура потребовала конфисковать у башкирского гаишника имущество на 44 млн рублей

В Башкирии у экс-начальника отдела ГИБДД обнаружилось имущество сомнительного происхождения на 44 миллиона рублей

В Башкирии у бывшего гаишника, уволенного из правоохранительных органов по отрицательным мотивам, обнаружилось имущество сомнительного происхождения на 44 миллиона рублей. Прокуратура потребовала изъять его в пользу государства. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте надзорного ведомства.

Иск прокуратуры республики о конфискации объектов недвижимости и автомобилей у экс-главы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции Ильдуса Шайбакова поступил в Ленинский районный суд Уфы.

Надзорное ведомство установило, что стоимость имущества бывшего высокопоставленного полицейского не соответствует его официальным доходам, отраженным в его декларациях. В связи с этим в соответствии с действующим законодательством оно подлежит изъятию.

Речь идет о трех нежилых помещениях в Уфе, совокупная площадь которых составляет более 700 квадратных метров, а также о квартире, загородном доме с участком на территории элитного коттеджного поселка и двух внедорожниках. Все это имущество вместе стоит более 44 миллионов рублей.

Для того, чтобы скрыть свое богатство, Ильдус Шайбаков оформил его на родственников. Прокуратура выяснила, что их доходы также не позволяли приобрести столь дорогостоящее имущество.

Прокуратура также попросила суд наложить обеспечительный арест на имущество бывшего полицейского, чтобы он не смог от него избавиться в ходе судебного разбирательства.

Шайбаков был уволен из правоохранительных органов в октябре прошлого года по отрицательным мотивам. По данным местных средств массовой информации, этому предшествовала проверка сотрудников подразделения собственной безопасности Министерства внутренних дел РФ, которая выявила факты внесения ложных данных в акты техосмотра и пререгистрации авто без согласия собственников. Именно после данной проверки Шайбаковым заинтересовалась прокуратура.