Компанія Mini розсекретила новий електромобіль

Німецький автовиробник BMW подав патентну заявку на реєстрацію нового товарного знака для своєї дочірньої компанії Mini.

Як відомо, Mini планує перейти на повністю електричні двигуни до 2030 року, презентувавши останній автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння в 2025 році. Днями ці прогнози лише підтвердилися.

Так, нещодавно стало відомо про ​​заявку від BMW, материнської компанії Mini, на ім’я Aceman від 4 квітня 2021 року. Подейкують, що це може бути абсолютно новий автомобіль.

Навряд чи Aceman стане ще одним дводверним кросовером. Більш ймовірно, що Aceman стане одним з майбутніх електромобілів бренду, оскільки Cooper SE в даний час єдина електрична модель в лінійці Mini.

Також експерти припускають, що це буде електричний кросовер, заснований на Countryman наступного покоління, з купеподібним стилем в дусі BMW X6.