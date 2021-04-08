В Чечне подозрительным образом погиб экс-мэр Аргуна, к которому испытывал неприязнь Кадыров

Автомобиль, в котором находилось тело Ибрагима Темирбаева с множественными травмами, обнаружили на дне обрыва. Многие не верят, что речь идет о несчастном случае

В Чечне подозрительным образом погиб Ибрагим Темирбаев, бывший мэр Аргуна, к которому испытывал неприязнь глава республики Рамзан Кадыров. Об этом сообщает «Кавказ. Реалии» со ссылкой на источники.

Тело Темирбаева обнаружили 6 апреля. Согласно официальной версии, его автомобиль сорвался с обрыва на трассе между Шатоем и Грозным, смерть наступила от тяжелых травм головы и тела. Многие предполагают, что Темирбаева убили, а его машину столкнули с обрыва, чтобы замести следы.

Ибрагим Темирбаев являлся единственным мэром в регионе, которого не относили к команде Рамзана Кадырова. Он руководил городом в течение 15 лет и в конце июля 2019 года был неожиданно для всех отправлен в отставку.

Известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров не любил Темирбаева. Их вражда началась еще в 2006 году по причине того, что тот оказывал поддержку бывшему президенту республики Алу Алханову.

По некоторым данным, после смещения с должности мэра Аргуна Темирбаев был неофициально помещен в колонию-поселение № 3. Там он провел полтора года. Задержание экс-мэра тогда связывали с тем, что он критиковал Кадырова в ходе общения с некими высокопоставленными лицами в Москве и Чечне.

Стоит отметить, что после того, как Темирбаева «ушли», мэром Аргуна стал четвероюродный брат Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров. В настоящее время эту должность занимает Илес Масаев, а родственник главы республики стал мэром Грозного и планирует баллотироваться в Государственную Думу.