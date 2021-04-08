СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова — задержанного на взятке для его родного брата Павла Вовка

В Службе внешней разведки Украины действует нулевая толерантность к коррупции. Задержанный при получении взятки замначальника управления СВР Юрий Зонтов отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-центр Службы внешней разведки Украины.

«Относительно информации в СМИ о причастности сотрудника СВРУ к коррупции. Служба внешней разведки Украины содействует НАБУ в расследовании относительно причастности сотрудника Службы к коррупционным проявлениям. По предварительным результатам собственного расследования, его задержание не связано с деятельностью на должности в СВРУ», — подчеркивается в сообщении.

«Отмечаем, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе», — следует далее.

Кроме этого, подчеркивается, что в Службе действует нулевая толерантность к коррупции.

«Наша принципиальная позиция — бескомпромиссность и открытость в борьбе с ее проявлениями», — добавили в СВРУ.