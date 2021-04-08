Депутат Днепровского горсовета задекларировал биткоинов на 27,7 млрд гривен

Также в декларации указано 10 единиц оружия, владение 4 компаниями, недострой в оккупированной Ялте и аквариум за 1,7 млн.

Депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов подал декларацию доходов за прошлый год. Об этом сообщается на сайте НАПК.

В своей декларации Мишалов указал в собственности 18000 Bitcoin, что по нынешнему курсу около 27,7 млрд гривен по курсу НБУ.

За 2020 год депутат горсовета заработал 6 млн 490 тысяч от предпринимательской деятельности, 639 тысяч гривен от основного места работы ООО «Днепропресс сталь». Также он получил 1000 гривен в виде страховых выплат и более 2,2 млн гривен в виде дивидентов от ООО «Мега линк». 560 тысяч грн Мишалов получил от отчуждения движимого имущества.

Наличными деньгами Вячеслав Мишалов держит:

На счетах в финучреждениях депутат имеет 2,2 млн в гривнах и 41 тысячу в евро. Также он дал в долг Софии Мишаловой 2,4 млн гривен.

Помимо этого на депутата записано четыре общества ограниченной ответственности «Днипробуд ЛТД», «Є Комерція», «Компания по управлению активами МПСС», и «Мега линк», все они зарегистрированы в Днепре.

До депутатства Мишалов приобрел несколько транспортных средств.

Porsche 911 Turbo 2015 года за 3,5 млн гривен.

Вячеслав Мишалов также владеет коллекцией разных предметов роскоши: 14 единиц часов (Glashutte, Jaeger le coulttre, Patek Philippe Panerai и других брендов), 10 единиц оружия (охотничье и дробовики), запонки и три ручки (Montegreppa, Visconti, Montblanc). Также депутат задекларировал морской аквариум «с изысканными рыбками» за 1,7 млн гривен.

Из недвижимости у депутата недостроенный коттедж в Ялте на 350 квадратных метров, но не указано, в каком году он начал строительство, и идет ли оно сейчас. В Днепре у него есть две квартиры на 420 и 417 квадратных метров, которые он приобрел в 1993 и 2006 годах.