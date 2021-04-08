Кива о задержанных украинках в Дубае: «Если бы в мире проводилась Олимпиада для шл*х, Украина всегда бы занимала все призовые места»

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива в грубой форме прокомментировал скандальную откровенную фотосессию в Дубае, в которой принимали участие украинки.

Об этом он написал в Facebook.

«Руководство страны обязано спасти украинских граждан. Почему не отправили до сих пор за ними самолёт? В Китай за собакой отправляли, а они что хуже собаки? Почему до сих пор не организован «Фонд Спасения» и не объявлен сбор средств на спасение украинских шл*х — посланниц мира из мусульманских застенок?», — написал он.

Вместе с тем нардеп «потребовал» от главы государства обсудить данный вопрос в рамках очередного заседания СНБО.

В комментарии к своему посту Кива написал, что «если бы в мире проводилась Олимпиада для шл*х, Украина всегда бы занимала все призовые места».