Які продукти відновлюють і підтримують здоров’я печінки

Дієтолог назвала шкідливі і корисні для печінки продукти

Печінка – один з найважливіших органів в людському тілі. Якщо вона перестане працювати в повну силу, якість життя значно знизиться. Саме тому кожній людині, незалежно від наявності хронічних або генетичних захворювань, слід приділяти підвищену увагу здоров’ю печінки.

Втім, якщо стежити за раціоном харчування і не зловживати спиртним, то проблем з печінкою не повинно виникнути.

Лікар-дієтолог Марина Аплетаєва розповіла, які продукти слід включити в свій раціон харчування, щоб печінка «була задоволена».

В першу чергу, дієтолог порадила частіше включати в меню продукти, багаті на білок, але при цьому готувати їх не на маслі, а у власному соку і бажано в духовці.

– Для печінки корисні білкові продукти, що не містять насичених жирів у великій кількості. Особливо це стосується м’яса курки, індички і кролика, – підкреслила Аплетаєва.

Крім цього, відчутну користь здоров’ю печінки принесуть злаки, овочі і фрукти. Незамінними їх роблять харчові волокна, які містяться у великій кількості.

Рекомендує дієтолог включати в раціон харчування свіжі фрукти і овочі, багаті антиоксидантами, а головне – рослинні масла, наприклад, лляне, оливкове, виноградних кісточок і інші. В них багато омега-3 і омега-6 кислот, які допомагають печінці швидше відновлюватися після довгих застіль і гучних вечірок з алкоголем.