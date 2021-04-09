Поліна Логунова показала тіло в бікіні

Білоруська блогерка, телеведуча, стилістка та дієтологиня Поліна Логунова відпочиває у Домініканській республіці

Зірка поділилася пікантним знімком в мережі, передає Depo.ua.

Дружина онука Богдана Ступки Дмитра Ступки похизувалася фігурою в бікіні у ліжку.

Зазначимо, що Логунова гайнула на відпочинок з дочкою Богданою, а чоловік залишився працювати у Києві. У мережі блогерка активно ділиться недоліками відпочинку в мережі відомих на весь світ готелів і скаржиться, що за 10 тисяч доларів можна було б відпочити і краще.