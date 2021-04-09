Медики пояснили, які сім продуктів забезпечать здорові нирки

Підтримувати нирки здоровими ефективно допомагають доступні продукти, розповіли лікарі. Повідомляє портал healthline.

Сьогодні приблизно кожна десята людина у світі страждає на хронічну хворобу нирок, що підвищує ризик розвитку недостатності органу і смерті. Експерти констатують, що розвитку ниркової патології найчастіше сприяють фізіологічні порушення, які пов’язані з неправильними харчовими звичками. Медики радять дотримуватися якомога більш збалансованого харчування, уникати споживання шкідливих продуктів, що містять руйнівні для нирок компоненти.

Капуста. Її фітохімічні речовини мають властивість, розщеплювати шкідливі вільні радикали, які провокують запалення і рак.

Часник. Його споживання сприяє зниженню рівня холестерину, а також поліпшенню кровотоку, що дуже добре для нирок. До того ж він може бути альтернативою солі, небезпечної при ниркових захворюваннях.

Цибуля. ЇЇ антиоксиданти поліпшують процеси виведення токсинів, що сприятливо позначається на очищенні нирок.

Буряк. Доступний дешевий коренеплід позитивно впливає на кровообіг та артеріальний тиск, що важливо для захисту нирок від перевантажень.

Огірки. Їх регулярне споживання сприяє зниженню рівня сечової кислоти та розчиненню дрібних каменів. Яблука. Їх також корисно їсти для профілактики каменів в нирках.

Редиска. ЇЇ відрізняє високий вміст антиоксидантів, поживних речовин при одночасно низькому рівні калію та фосфору — це практично ідеальний баланс для нирок.