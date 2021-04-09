На трасі Київ-Чоп замість аварійних дерев висаджують нові

За останні сім років уздовж 187 км міжнародної траси М-06 Київ -Чоп висадили приблизно 3,5 тисяч нових дерев замість зрізаних аварійних

Про це повідомляє інформаційний портал “Моя Київщина” із покликанням на сторінку “Укравтодор” у Facebook.

Нові дерева замість видалених аварійних висаджує підрядна організація Onur, яка обслуговує дорогу.

Як зазначили в “Укравтодорі” контракт включає управління та обслуговування, роботи з благоустрою дороги, періодичного ремонту та аварійні роботи.

Крім цього, у рамках контракту підрядник виконує й інші роботи, як от влаштування зовнішнього дорожнього освітлення в населених пунктах вздовж обслуговуваної ділянки, встановлення метеостанцій, влаштування майданчиків габаритно-вагового контролю, а також деякі роботи з покращення.