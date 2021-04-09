Должностное лицо: чем для волгоградского авторитета закончилась поездка в Турцию за статусом положенца

В Волгоградской области задержан 60-летний Александр Юношев, которого местные силовики считают смотрящим за регионом от преступного мира.

После появления в Уголовном кодексе России новой «антиворовской» статьи и задержания «законников» перед мафиозными кланами встала проблема, как теперь вести криминальные дела в регионах и контролировать общаки. Чтобы обойти закон, проживающие в Турции воры в законе не стали короновать волгоградского авторитета, а дали ему звание положенца. Этот расчёт не удался: статус Юношева подпадает под действие новой статьи, и теперь ему грозит до 15 лет за занятие высшего положения в преступной иерархии. Региональный общак вновь остался без присмотра.

Статья 210.1 УК («Занятие высшего положения в преступной иерархии») заметно осложнила жизнь мафиозным кланам. Большинство воров в законе и авторитетов были вынуждены покинуть Россию, чтобы не попасть под статью. В основном уехали в Турцию и Грецию. Здесь же они коронуют новых воров. Однако так называемые общаки в регионах России, из которых поддерживают авторитетных заключённых в колониях и СИЗО, их родственников, пенсионеров криминального мира, оплачивают услуги адвокатов и покупают активы, необходимо контролировать и пополнять. Для этого нужны положенцы или смотрящие. И если проблем с коронацией новых криминальных генералов нет, то их работа с общаком оказывается слишком короткой и опасной.

— Судя по всему, криминальный мир решил обкатать новую стратегию, назначая смотрящими за общаками не воров в законе, а положенцев — людей, не имеющих этого высокого статуса, но исполняющих их обязанности. Расчёт был на то, что так можно избежать статьи 210.1 УК, — рассказал Лайфу один из оперативников. — Однако, согласно новому «антиворовскому» закону, положенец несёт такую же уголовную ответственность за свой статус, как и вор в законе.

Источники Лайфа в правоохранительных органах рассказали, что долгое время в Волгоградской области оставалось вакантным место смотрящего за общаком. В итоге криминальный мир сделал ставку на местного авторитета Александра Юношева. Ещё в советское время он был судим за убийство. В его биографии была статья и за подделку документов.

«Положенец». Фото © ok.ru

По оперативным данным, в августе 2020 года он отправился в турецкую Анталью, где и получил высокое назначение от проживающих здесь воров в законе. Следует отметить, что вопрос решался на фоне убийства и похорон авторитетного «законника» Надира Салифова (Лоту Гули).

По данным оперативников, вернувшись домой, Юношев стал исполнять свои обязанности: контролировал местные группировки, следил за пополнением общака, мог назначать смотрящих за районами области.

Сыщикам поступила оперативная информация, что Юношев занимается крышеванием бизнеса в Волгоградской области и выступает в качестве негласного судьи в разных спорах. Авторитета взяли в разработку, во время которой и выяснилось, для чего он летал в Турцию и чем занимается в регионе.

Александр Юношев. Фото © VK / Elena Sorokina

Неделю назад Главное следственное управление (ГСУ) МВД России по Волгоградской области возбудило против Юношева уголовное дело по «антиворовской» статье, по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во вторник авторитета задержали и поместили в ИВС ГУ МВД РФ по Волгоградской области. По информации Лайфа, пока положенец отказался от показаний, сославшись на статью 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких.

Полковник МВД в отставке, бывший оперативник РУБОП Михаил Игнатов рассказал Лайфу, что может грозить авторитету:

— В блатной иерархии положенец считается последней ступенью перед вором в законе. Положенец может собирать деньги в общак и назначать смотрящих. Это главный претендент на высшее звание, поэтому он тоже подпадает под статью 210.1 УК. Кстати, не все положенцы становятся ворами, некоторые так и живут всю свою жизнь. Тем более в сегодняшней ситуации многие предпочтут оставаться в этом статусе, чтобы не привлекать к себе особое внимание. Часто положенцами становятся преступники, отслужившие в армии, которые не могут из-за этого быть ворами.

life.ru